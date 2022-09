Le perdite di FIFA 23 Ones to Watch includono carte per Paulo Dybala e Robert Lewandowski, tra gli altri

La prima promozione programmata per FIFA 23, Ones to Watch, sarà pubblicata questo venerdì in concomitanza con l’uscita mondiale completa del gioco. Questa promo FUT sarà una delle principali, almeno secondo le indiscrezioni che hanno già iniziato a circolare sui social media. Questo perché alcuni dei più grandi nomi del gioco che si sono uniti a nuove squadre per questa stagione saranno presenti in esso.

La promozione Ones to Watch è stata un punto fermo di FUT negli ultimi anni. Questa promozione prepara i giocatori FUT per il nuovo anno rilasciando carte speciali dei calciatori che si sono uniti alle nuove squadre la scorsa estate. Queste carte Da tenere d’occhio hanno la possibilità di essere aggiornate in futuro e abbiamo una spiegazione completa se ne hai bisogno.

Grazie al leaker FUT @FutSheriff, abbiamo già un indizio su alcuni nomi che secondo quanto riferito faranno parte di questa promozione. Tra questi nomi c’è l’attaccante dell’AS Roma (Roma FC) Paulo Dybala, che si unisce al club dopo un lungo periodo con la Juventus.