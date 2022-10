Le perdite di Dead by Daylight rivelano un outfit ispirato a Silent Hill per Cheryl

Silent Hill 3 è un gioco pieno di brividi, brividi e un paio di sciocche sorprese. Dopo aver completato il gioco e digitato la frase corretta in una macchina da scrivere, il giocatore sblocca un vestito da ragazza magica per la protagonista Heather. Heather gira la sua bacchetta magica e diventa la ragazza magica Princess Heart, e il giocatore può quindi passare attraverso il Silent Hill 3 campagna con un vestito carino, stivali da cowboy e un potente raggio di pace che uccide i mostri.

Mentre Silent Hill 3La storia di Heather è giunta a una conclusione naturale, Heather continua a vivere attraverso il gioco horror asimmetrico Morto alla luce del giorno. È conosciuta come Cheryl lì – è una lunga storia legata alle identità segrete e alla tradizione di Silent Hill – ma ora sarà in grado di scuotere i suoi fili di Princess Heart.

Un account fan dedicato a Morto alla luce del giorno fughe di notizie condivise su Twitter e Reddit che il gioco Princess Heart di Cheryl arriverà nel gioco il 3 novembre. Anche Feng Min, un’altra sopravvissuta, riceverà il suo vestito da Princess Heart. Sfortunatamente, non sembra che il costume venga fornito con Heather Beam, quindi sarai completamente sfortunato se giri l’angolo e ti ritrovi faccia a faccia con Pyramid Head o Freddy Krueger.

Una recente vetrina di Silent Hill ha mostrato una serie di nuovi titoli in arrivo nel franchise a lungo inattivo, tra cui Silent Hill: Townfall, Silent Hill fe un remake di Silent Hill 2. Ci vorrà un po’ prima che potremo approfondire questi nuovi giochi, ma per ora, Morto alla luce del giorno offre uno dei pochi modi per rivisitare i classici giochi horror. Presto, i giocatori potranno aggiungere un po’ di scintillio magico da ragazza alla formula, anche se potrebbe renderli più visibili ai letali Killer a caccia.