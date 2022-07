Le perdite di Dead by Daylight rivelano che Wesker, Ada e Rebecca arriveranno in Resident Evil: Project W

DBDLeaks, una nota fonte di fughe di notizie affidabili e accurate per i prossimi contenuti di Dead by Daylight, ha condiviso i dettagli del prossimo Dead by Daylight Resident: Project W. Questi suggeriscono che Ada Wong e Rebecca Chambers saranno le nuove Sopravvissute nel Capitolo 25, mentre Albert Wesker sarà al centro della scena come Killer.

Imparentato: Quando è la data di uscita di Dead by Daylight: Project W?

Ci sono molte informazioni interessanti su Dead by Daylight Capitolo 25 – Resident Evil: Project W per entusiasmare i giocatori. La prima è un’immagine che mostra le varianti di skin insanguinate per tutti i personaggi nel DLC, nonché le icone per i loro vantaggi.

Ci sono anche dettagli su come questi vantaggi, in particolare quelli di Wesker, funzioneranno nel gioco. Si dice che Wesker si chiami The Mastermind, che è una pratica standard con tutti i tie-in di Killer in Dead by Daylight. I killer non condividono mai il loro nome consolidato perché sono una forma contorta introdotta in Trials da The Entity. In questo caso, l’abilità di The Mastermind è Virulent Bound, che usa il virus Uroboros per infettare i sopravvissuti e causare loro una sorta di danno.

I vantaggi e i componenti aggiuntivi che si collegano a Wesker, Ada e Rebecca sono stati condivisi, ma sono tutti soggetti a modifiche fino a quando il DLC non sarà definitivo e nelle mani dei giocatori. Forse la parte più interessante di queste fughe di notizie proviene da alcuni file audio collegati a Wesker.