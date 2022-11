Le peggiori build di NBA 2K23 La mia carriera: non farlo o verrai arrostito

Correre in giro per la città NBA 2K23, Cerco di non rimanere in un posto troppo a lungo. I giocatori in questo spazio simile a un MMO mostreranno uno stendardo sotto i loro piedi quando ti avvicinerai a loro. Sono consapevole del fatto che il mio banner mostra una valutazione giocatore di 85, ma sono solo al livello 3 nel pass battaglia di questa stagione, il che significa che sono un turista totale, qui per la carriera per giocatore singolo, e io Probabilmente ho pagato dei soldi per far salire di livello il mio personaggio. (In effetti, ce l’ho.)

Ma se qualcuno controllasse la mia build – la valutazione attuale del giocatore che ho creato e il suo potenziale in 22 attributi, che riflette le mie priorità come giocatore – potrei almeno sostenerlo. Ho passato un mese a trovare una guida allo sviluppo per NBA 2K23 giocatori, quindi ho raccolto molte informazioni da molte fonti della comunità su quali sono davvero le migliori opzioni della gente.

E ho notato che, ogni due settimane, come un bagliore solare, qualcuno sul subreddit NBA 2K pubblica l’immagine di una build terribile che hanno incontrato in natura. È spesso seguito da un’esplosione di build altrettanto orribili che invadono il subreddit per circa un giorno o due. Il commento è brutale, e non riesco a smettere di leggerli tutti.

Ad esempio, questo ragazzo:

Ho già visto il min-maxing prima, anche negli MMO in cui devi pagare per rispettare un’orribile scommessa, ma questo è un vero impegno per il bit. Non c’è nulla in difesa e rimbalzo (e sospetto che il potenziale di difesa perimetrale sia solo così alto perché è legato alla velocità di un giocatore e ad altri attributi). La parte migliore è che 47 resistenza. Se guardi abbastanza build terribili, noti che molti di loro non hanno nulla per la resistenza. Buon Dio, gente, NBA 2K23 rende la resistenza l’attributo più economico da aggiornare per un motivo!

“Questo è il tizio che dirà che il gioco è spazzatura perché è lento e hai bisogno di una boccata di inalatore dopo due mosse”, ha detto un Redditor.

“Bro sbuffa dopo una mossa di palleggio”, ha detto un altro.

“Tutta quella schiacciata di guida e quella casalinga non possono arrivare al canestro lmao”, ha detto un terzo. (Questo ragazzo ha solo 28 punti di forza per l’avvio!)

Qualcosa da notare: se il tuo giocatore creato è alto meno di 6 piedi, stai tranquillo tutti che incontri sta scansionando la tua carta 2K. Ciò è in parte dovuto al fatto che i giocatori della serie NBA 2K, quasi come la selezione naturale, hanno scoperto dopo diversi anni che 6 piedi-9 è l’altezza ottimale per un giocatore nelle modalità cooperativa/competitiva online. E questo perché i giocatori non hanno il tempo (o i soldi) per macinare più build per ottenere una valutazione complessiva efficace. Quindi, se qualcuno va in giro con Earl Boykins in The Park o The Rec, tutti vogliono sapere come lo faranno funzionare in una foresta di giocatori di post.

Come questo ragazzo:

“È un fan di Georgetown”, ha detto uno, notando il gamertag del giocatore. “Non conosceva il buon basket da molto tempo”.

“Questo ragazzo ha fatto una build La fitness”, ha detto un altro.

“Non ti prendo in giro… mi sono imbattuto in questo ragazzo ieri”, ha detto un giocatore all’inizio di questa settimana. “Amico era un 64 OVR e 2K lo ha messo come il nostro attaccante piccolo. 5’7” 135. libbre al 3 giocando a dipingere tutto il gioco. Gli altri 4 di noi stavano morendo sui nostri microfoni, era così divertente che non ci importava di aver perso. “

Poi c’è il playmaker di 5 piedi-7 senza colpo e un 75 Driving Dunk. Ciao, Spud Webb!

Deve essere un piede più alto, dice un esperto. “Lo adoro a 6’7”, ha visto qualcuno l’altro giorno chiamare il perimetro 97+ [defense] e 99 rubare Mr, vaffanculo la tua giornata.

Sì, sarebbe questa build:

“Esiste esclusivamente per creare il caos”, ha detto un giocatore.

“Alcuni uomini vogliono vedere il mondo bruciare”, ha risposto il poster originale.

“Amico, con quel manico a palla come a [point guard] penso che ruberà a se stesso”, ha detto un altro.

Non tutte queste build di culo sono arte, spiate dopo un gioco 3 contro 3 egregiamente puzzolente sul campo della tua fazione di casa. A volte i giocatori di NBA 2K visitano il subreddit come un confessionale, per riversare i loro peccati su ciò che pensavo dalla fase di creazione del giocatore.

Eccone uno pubblicato il mese scorso sotto il titolo “Sono stati commessi errori”. Il loro attaccante di 6 piedi-7 è un “Rifinitore interno”. Sì, beh, lo è anche una bottiglia di Mop & Glo.

Sentiamo cosa ha da dire la giuria:

“Getter di violazione a 2 vie e 3 secondi”, ha detto uno.

“Quindi ti sei ubriacato e hai costruito una build?” ha chiesto un giocatore. “Alto”, ha risposto l’OP.

“Ogni secondo in più che dedichi a questo abominio è un crimine contro te stesso e uno schiaffo al tuo bambino interiore”, ha detto un altro.

“Voglio ricominciare così tanto”, ha aggiunto l’OP, poi ha tagliato il cuore del motivo per cui le terribili build di NBA 2K ispirano un tale umorismo da forca nella comunità più ampia.

“Ho pagato per vc, cosa che non faccio mai perché è una tale fatica”, ha detto OP, “è necessaria la funzione Respec, ma 2K perderebbe tutto il VC extra”.

Ha ragione. I giocatori possono rispettare i loro badge e i loro vantaggi in qualsiasi momento, ma la build è bloccata non appena inizi una carriera. Se lo aggiorni solo per scoprire, come ho fatto io, che Steal o Three-Point Shot o Driving Layup non aggiungono molto a un “Paint Beast” di 7 piedi e che il potenziale è stato speso meglio altrove, devi iniziare dappertutto e perdi tutto il tempo o il denaro che hai investito nella tua prima pugnalata.

Anche dopo aver ottenuto il vantaggio “Rinascita”, che consente ai giocatori di iniziare una nuova build con un massimo di 90 OVR (invece di 85), inizieranno comunque la loro carriera a 60 OVR, il che significa che tutto ciò che hanno sbloccato è la possibilità di pagare un extra per portare il proprio giocatore a 90 all’inizio della sua carriera.

Penso, tuttavia, che se 2K Sports finalmente riconoscesse che, dopo un decennio, ha dissanguato abbastanza i portafogli dei suoi irriducibili e desse loro almeno un token o un’opportunità di rispetto, probabilmente vedremmo molta più varietà nei tipi di giocatori in The Park e The Rec, invece degli stessi “semidei” di 6 piedi 8 e 6 piedi-9 campo dopo campo. Si potrebbe pensare che quel tipo di diversità nel tipo di giocatore sarebbe positivo per il gioco in generale.

E le persone sarebbero più libere di commettere errori come questo, il che significa build più ridicole per far ridere tutti. È una vittoria per tutti!

“Amico non dovrebbe toccare la palla a meno che non sia sul bordo e spalancato”, ha detto un giurato.

“Rido ogni volta che lo vedo”, ha detto l’OP.