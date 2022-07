Le nuove funzionalità di World of Warcraft Dragonflight non saranno dimenticate in futuro, afferma Blizzard

Dragonflight sta introducendo una serie di nuove funzionalità in World of Warcraft. I più appariscenti includono la razza Dracthyr e la relativa classe di Evoker, oltre a cavalcature di drago uniche e personalizzabili. Quelli rimarranno in giro per World of Warcraft mentre l’MMO continua ad evolversi, ma Blizzard vuole assicurarsi che molto di più vada avanti.

Il direttore di produzione Patrick Dawson lo ha detto parlando con IGN. “Una delle cose con cui volevamo davvero impegnarci, con Dragonflight, è farne il più possibile per l’evergreen World of Warcraft”, ha affermato. L’obiettivo è assicurarsi che queste nuove entusiasmanti idee nell’espansione non cadano nel dimenticatoio, come hanno fatto molte precedenti. I signori della guerra dell’Highmaul Coliseum di Draenor, le rare gocce pre-Cataclysm e molte altre caratteristiche furono infine abbandonate da Blizzard.

La nuova classe Evoker è stata specificamente chiamata da Dawson. Gli evocatori hanno la capacità di potenziare gli incantesimi caricandoli per un periodo di tempo e Blizzard sta cercando di applicare questa funzione ad altri incantatori. Inoltre, Dragonflight inizierà a revocare le restrizioni di razza e classe, a cominciare da ladri, maghi e sacerdoti. È un po’ ironico considerando che solo Dracthyr può essere Evoker (almeno quando Dragonflight viene lanciato per la prima volta), ma è un passo in una buona direzione.

Oltre alle cose ovvie come una razza, una classe e le cavalcature, Dragonflight sta introducendo anche cambiamenti meno appariscenti ma comunque grandi. I mestieri e la creazione si stanno unendo in qualche modo, fornendo un unico menu a cui i giocatori possono accedere e richiedere ingredienti per la creazione, compresi quelli che prima non erano disponibili. Un nuovo sistema di talenti consente ai giocatori di compilare due alberi delle abilità: uno per la loro classe e uno per il loro ruolo di base. Questi sono tutti disponibili al di fuori di Dragonflight e la sua ambientazione Dragon Isles.

Per quanto riguarda quando verranno implementate tutte queste modifiche, Dragonflight dovrebbe arrivare entro dicembre di quest’anno. I preordini sono ora aperti per coloro che vogliono mettere giù i loro soldi e così facendo avranno accesso immediato ad alcuni bonus. Puoi anche iscriverti all’alpha di Dragonflight.