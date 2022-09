Le note sulla patch di Splatoon 3 promettono di migliorare i problemi di connessione, correggere il brutto exploit Tacticooler

Nintendo ha annunciato che un nuovo aggiornamento software per Splatoon 3 sarà disponibile oggi. L’aggiornamento del software è la versione 1.1.2 e la società ha condiviso le note complete sulla patch sul sito Web di supporto di Nintendo. Le note sulla patch promettono di correggere un exploit Tacticooler particolarmente negativo che affligge il gioco da un po’ di tempo, oltre a migliorare i problemi di connessione e risolvere alcuni problemi con il multiplayer.

La versione 1.1.2 implementerà una nuova misurazione per ridurre la frequenza degli errori di comunicazione che i giocatori ottengono dopo una battaglia o un turno di lavoro. La patch risolverà anche un bug per cui i giocatori con dualies smettono di attaccare e entrano invece in forma di nuoto alla fine di un Dodge Roll, indipendentemente dal fatto che il giocatore tenga premuto il pulsante ZR o meno. Un problema simile con l’equipaggiamento Drop Roller è stato corretto nell’ultimo aggiornamento. Prima della patch, i giocatori con l’abilità Drop Roller entravano automaticamente in forma di nuoto alla fine del loro Drop Roll se premevano il pulsante ZR mentre tenevano premuto il pulsante ZL. La patch risolve inoltre un problema tecnico in cui i giocatori possono eseguire due tagli orizzontali sequenziali dopo un taglio caricato.