Le modifiche alla preseason di League of Legends potrebbero aprire le porte a nuovi giocatori

Il League of Legends la patch di preseason è sempre un po’ selvaggia. Con il circuito annuale di eSport terminato e rispolverato, Riot può provare a cambiare i campioni e come giocano in Summoner’s Rift. Quest’anno, oltre a tutte le funzionalità principali, Riot ha aggiunto tonnellate di funzionalità di qualità della vita per testare regni che rendono il gioco più accessibile e, beh, più facile da giocare. L’incorporazione ufficiale di queste funzionalità sarebbe un altro enorme passo avanti nei tentativi di Riot di trasformare questo gioco opaco e imperscrutabile in un’esperienza accogliente, se le modifiche dovessero passare al gioco dal vivo.

Queste modifiche includono indicatori che mostrano fino a che punto un mostro della giungla inseguirà un giocatore prima che ritorni alla posizione originale, un percorso consigliato per i giocatori della giungla da percorrere sulla mappa, timer sopra i lumi visivi che mostrano facilmente quando scadranno e abilità consigliate e gli equipaggiamenti per i campioni. Questo rimuove molte congetture dall’interpretare un campione; invece di cercare guide e memorizzare i timer, il gioco lo gestisce in modo che il giocatore possa concentrarsi sulle proprie priorità immediate e ovvie.

Alcuni LegaI fan più accaniti sono preoccupati per questi cambiamenti. Come ha affermato uno dei pilastri della scena degli eSport, “Per favore, non voltarti Lega in tutte le mani senza cervello.

Ma questa è la naturale evoluzione di Lega – e uno del tutto logico. LegaLa storia è quella di un gioco denso e competitivo esport, e avrà sempre un’alta barriera all’ingresso. Ci sono oltre 160 campioni, ognuno dei quali ha il proprio set di cinque abilità uniche. È una quantità impressionante di informazioni da apprendere e conservare. Non posso più fare divisioni lunghe, ma di sicuro posso recitare i punti di forza e di debolezza del roster dei tiratori a comando. Anche con un decennio di investimenti in Lega e un patrimonio di conoscenze, non conosco ancora il percorso nella giungla o i timer!

E questo è da qualcuno che ha fatto parte del Lega scena sin dai suoi primi giorni; Riot sta corteggiando una nuova serie di fan con progetti come lo spettacolo animato di grande successo Arcano, l’adattamento mobile del gioco con la barriera all’ingresso abbassata e universi alternativi divertenti e soffici come i Guardiani Stellari. È del tutto possibile essere un fan di League of Legends IP senza giocare un solo gioco di League of Legends si. Questa è una buona cosa, perché il gioco può essere un carnevale da incubo.

Potresti notare che ascoltando Lega i giocatori parlare del gioco è come ascoltare un dialetto o una lingua completamente nuovi. “Mi piace andare a metà e vagare con una combinazione combo wombo, il potenziale di combattimento di squadra è ottimo per garantire obiettivi e quindi possiamo usare le pile di draghi per forzare un combattimento attorno a Baron.” Cos’è questo? Se qualcuno ti assicura che questa è una frase coerente che qualsiasi giocatore può capire, ti stanno prendendo in giro.

Anche se questi cambiamenti specifici non dovessero passare – dopotutto si tratta di contenuti iterativi su un regno di prova – ha senso che Riot stia prendendo in considerazione tali cambiamenti. League of Legends è un gioco profondamente, intimidatorio complesso. C’è spazio per levigare alcuni dei bordi irregolari e, se Riot vuole continuare a espandere l’IP, dovrà tenere pronta la carta vetrata metaforica.