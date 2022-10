Le migliori abilità di Bayonetta 3 per Bayonetta, Viola e tutte le armi demoniache

Scegliere le migliori abilità in Bayonetta 3 è un compito difficile. Dopo aver completato il Capitolo 1, avrai accesso a un menu delle abilità per Bayonetta. Ma non è tutto. Ogni arma che sblocchi nel gioco ha anche il suo albero delle abilità che include abilità e attacchi per il suo demone corrispondente.

Ecco le migliori abilità tra cui scegliere per tutti Bayonetta 3i vari alberi delle abilità. Tieni presente che menzioneremo tutte le armi nel gioco, quindi procedi con cautela nel caso in cui non desideri che le sorprese vengano rovinate.

Bayonetta – Le migliori abilità

L’albero delle abilità di Bayonetta diventa disponibile durante il Capitolo 1.

Pipistrello Dentro

Se premi ZR quando vieni colpito, Bayonetta si trasformerà in uno stormo di pipistrelli ed eviterà completamente i danni. Questo è un must, in quanto aggiunge un ulteriore livello di difesa nel caso in cui manchi il tempismo per una schivata perfetta.

Scostamento di schivata

Questa abilità è disponibile fin dall’inizio, ma è facile trascurarla. La chiave è che ogni volta che stai schivando, puoi tenere premuto X o A per compensare la tua combo attuale, continuandola così dopo la schivata. È davvero utile!

Viola – Le migliori abilità

L’albero delle abilità di Viola diventa disponibile dopo aver terminato il Capitolo 7.

Il mio nome è

Le freccette possono sembrare un po’ deludenti a prima vista, ma questa abilità le rivitalizza. Una volta sbloccato, tieni premuto il pulsante Y per caricarli di magia, quindi rilasciali per lanciare invece dardi esplosivi.

Hi-Hat affamato

Questa abilità ha due scopi interessanti: quando stai combattendo nemici che potrebbero essere desiderosi di bloccare il Cheshire, emergere da terra con questo attacco può garantirti il ​​vantaggio. Inoltre, quando combatti a mani nude, avrai un po’ di controllo sulla folla grazie al pugno dell’onda d’urto che respinge i nemici.

Aumento dei bassi

Se vuoi un’alternativa (o un ottimo compagno) a Hungry Hi-Hat, allora Bass Boost è quello che fa per te. Serve a scopi simili in entrambe le istanze di combattimento, ma si concentra invece molto di più sulla portata.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Colora il mio mondo e Madama Butterfly – Le migliori abilità

Color My World e Madama Butterfly vengono sbloccati dopo aver terminato il Capitolo 1.

Crisalide

Anche se non riuscivo ad abituarmi a Bullet Climax, l’abilità pre-req, sbloccando Chrysalis per Color My World, rendeva gli attacchi a distanza molto migliori. Tieni premuto Y per trasformare la tua arma in un raggio laser.

scorta reale

Sì, costa un bel po’ di sfere, ma Royal Escort vale il prezzo. Mentre giri, premi Y per evocare tre farfalle protettive attorno a Madama Butterfly. Oltre a fornire una difesa, le farfalle esplodono a contatto con i nemici e li fanno sussultare. È un po’ come la mossa Quen di Geralt Il Witcher 3ma per un demone molto alto.

Pilastro G e Gomorra: le migliori abilità

Il Pilastro G e Gomorra vengono sbloccati dopo aver terminato il Capitolo 2.

Twin Scorcher

Questa abilità del pilastro G in Bayonetta 3 non è solo utile, permettendoti di causare un sacco di danni in un movimento ad arco, ma sembra anche davvero interessante.

Super Raggio Demoniaco

Parlando di attacchi fantastici, questa abilità sblocca un potente raggio di raggi. Ci vorrà un po’ per caricarsi, e spara solo in una direzione, al contrario di Diffusion Laser, ma il danno è molto più concentrato.

Ignis Araneae Yo-Yo e Phantasmaraneae – Migliori abilità

Ignis Araneae Yo-Yo e Phantasmaraneae vengono sbloccati dopo aver terminato il capitolo 3.

Disco volante

Trasforma il tuo amico ragno in un cacciatore di UFO rotante con questa abilità, che evoca il demone dall’aria ed esegue un attacco rotante che copre molto terreno intorno a te.

Paradiso o inferno

Questa abilità ha una strana premessa, ma può essere abbastanza devastante nelle giuste situazioni. Una volta sbloccato, il ragno avrà la possibilità di autodistruggersi, causando danni con una massiccia esplosione a tutti i nemici vicini. Da un lato, puoi sempre passare a uno qualsiasi degli altri due Demoni Schiavi disponibili (purché non siano inabili), ma ehi, questo serve anche a un buon scopo se il ragno sta per andare su tutte le furie o se tu credere che un capo stia per bloccarli. Inoltre il ragno tornerà dopo un momento, quindi non preoccuparti.

Dead End Express e Wartrain Gouon – Le migliori abilità

Dead End Express e Wartrain Gouon vengono sbloccati dopo aver terminato il capitolo 6.

Urlo dell’ingranaggio

Se vuoi uscire dai binari con il Dead End Express, non c’è niente di meglio di Gear Scream. Sebbene l’attacco stesso richieda un po’ di potenziamento, puoi tenere premuto B per un totale di tre giri, schiacciando tutto ciò che ti ostacola o infliggendo più danni a un nemico più grande.

Segnale ad anello

Il Wartrain Gouon è un’arma interessante, ma è piuttosto difficile da controllare, specialmente quando inizi a muovere i binari verticalmente. Loop Signal può aiutare in questo, facendo in modo che il treno ruoti sul posto come un ottovolante, perfetto per i nemici in volo.

Ribbit Libido BZ55 e Baal – Migliori abilità

Ribbit Libido BZ55 e Baal vengono sbloccati dopo aver terminato il capitolo 9.

Una Cappella

Questa potrebbe essere un’abilità fastidiosa da raggiungere nell’albero, ma vale la pena investire nella sfera. Questo ha Bayonetta che urla nel microfono e crea un’esplosione sonora di fronte a lei, che ha un’ampia area d’effetto che funge da fantastico catch-all.

Brisé Volé

Non solo Baal ha un aspetto maestoso mentre esegue l’abilità Brisé Volé, ma è anche uno strumento davvero utile che non è nemmeno difficile da realizzare. Con questo, Baal farà un salto mortale e scalderà su e giù mentre spruzza veleno. Ed ehi, puoi anche toccare B ripetutamente per alcuni colpi aggiuntivi, se la situazione te lo consente.

Simoon e Malphas – Le migliori abilità

Simoon e Malphas vengono sbloccati dopo aver terminato il capitolo 9.

Khanjar

Se vuoi un attacco rapido e letale per aiutarti a ridurre la distanza tra te e un nemico, Khanjar – una carica in avanti con un colpo aereo che ti riporta in posizione dopo un rapido swing – è la soluzione migliore.

Tempesta

Sì, Malphas può creare letteralmente trombe d’aria con questa abilità. Una volta attivo, attira i nemici e tutti gli oggetti vicini: tutti i nemici catturati vengono automaticamente raccolti e fatti girare fino a quando non vengono scagliati via. È davvero lo spettacolo in azione, oltre ad essere un ottimo attacco per il controllo della folla.

Tartaro e Torre dell’Orologio Umbra – Migliori abilità

Tartarus e Umbran Clock Tower vengono sbloccati dopo aver terminato il capitolo 11.

Catena Di Megaera

Che tu ne sia o meno un fan Ade, il popolare roguelike incandescente di Supergiant, l’abilità Chain of Megaera è quella che dovresti ottenere per Tartarus. Crea una palla chiodata che Bayonetta girerà mentre vola verso l’alto, attaccando chiunque si trovi nelle vicinanze e sollevandolo con lei.

Il terrore dell’imperatore

Le abilità della Torre dell’Orologio di Umbran sono piuttosto complesse, ma se ne stai cercando una interessante che sia abbastanza utile in entrambe le sue varianti, Emperor’s Dread è una valida argomentazione. Mentre controlli la torre, la parte superiore si staccherà e inizierà a calpestare ripetutamente i nemici. Se stai pilotando l’Umbran Armor, calpesterai invece il terreno per creare un’onda d’urto.

Abracadabra e Mictlantecuhtli – Migliori competenze

Abracadabra e Mictlantecuhtli vengono sbloccati dopo aver terminato il capitolo 12.

Mescola

Chi non vorrebbe trasformarsi in uno stormo di pipistrelli? Shuffle consente a Bayonetta di fare proprio questo e, per fortuna, il movimento non è fisso: puoi andare avanti e attraversare liberamente quella forma per catturare i nemici in giro.

Pungiglione della Tempesta

Se stai cercando un raggio laser mirato e devastante che utilizzi l’elettricità del demone, Storm Stinger è perfetto per questo compito. Tieni presente che l’azione richiede alcuni secondi, ma per fortuna puoi farlo a una distanza di sicurezza poiché il laser ha una portata decente.

Immagine: Platinum/Nintendo tramite Polygon

Cruel Altea e Labolas – Le migliori abilità

Cruel Altea e Labolas vengono sbloccati dopo aver terminato Bayonetta 3la storia principale.

Quad Gatling

È difficile vedere Cruel Altea e non cercare immediatamente un’abilità che ti permetta di spammare più pugni contemporaneamente. Quad Gatling ti consente di fare proprio questo con una combo a lungo raggio che può essere estesa toccando ripetutamente l’attacco X.

Manovra: Crescente

Con questa abilità, Labolas si dividerà e formerà una linea orizzontale, sparando dozzine di colpi di ghiaccio. Naturalmente, puoi toccare ripetutamente l’attacco Y per sparare ancora più colpi. Inoltre, l’attivazione dell’abilità non richiede molto tempo, quindi vai avanti e sbrigati.

Alruna e Alraune – Le migliori abilità

Alruna e Alraune vengono sbloccati dopo aver terminato Phenomenal Remnant del Capitolo 3 (avrai bisogno di tutte e tre le Lacrime di Umbran per accedervi).

Macinare spogliarellista

Se vuoi portare la tua nuova arma a fare un giro, ti consiglio di scegliere l’abilità Grind Stripper, che vede Bayonetta girare ad alta velocità mentre copre un sacco di terreno intorno a lei con le viti. Puoi anche muoverti mentre lo fai, nel caso in cui un nemico osi allontanarsi dalla portata.

L’ardore della signora

Questo attacco carica i nemici di fronte al demone, catturando i nemici in volo se si trovano anche loro nel raggio d’azione, e poi termina con uno sbattere di coda contro il suolo. Roba forte.

Cassiopea e Kraken – Migliori abilità

Cassiopea e Kraken vengono sbloccati dopo aver terminato Phenomenal Remnant del capitolo 14 (avrai bisogno di tutte e tre le lacrime di Umbran per accedervi).

Ingresso nero

Questa è una grande abilità da dover allontanare i nemici da te mentre infliggi danni significativi. Una volta attivata, Bayonetta si solleverà in aria con un attacco usando i tentacoli, seguito da un movimento di slam contro il suolo. Quindi, ci sarà una spruzzata di inchiostro che può lanciare piccoli nemici, utile per riposizionarti se necessario.

Fuga d’Onice

Fai avanzare il Kraken con grazia usando Onyx Stampede. Con questo, il demone caricherà in avanti mentre fa oscillare i tentacoli una volta, finendo con uno schianto a terra usando entrambi contemporaneamente.