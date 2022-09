Le mappe di Overwatch Assault potrebbero tornare rielaborate in Overwatch 2

quando Overwatch 2 va in onda in ottobre, veterano Sorvegliare i giocatori noteranno che alcune mappe, in particolare Hanamura, Volskaya e Temple of Anubis, scompariranno effettivamente dal gioco. Queste tre mappe di tipo Assalto non faranno parte della normale rotazione nelle partite rapide e competitive, poiché Blizzard si sta allontanando dal tipo di gioco controverso e introducendo una nuova modalità, Push, per Sorvegliare 2.

Mentre alcuni Sorvegliare i giocatori tireranno un sospiro di sollievo per il fatto che le mappe Assalto (aka mappe 2CP) vengono gradualmente eliminate Overwatch 2mappe come Hanamura hanno forti legami con la narrativa di Overwatch, in particolare per gli eroi Hanzo e Genji.

In una tavola rotonda con gli sviluppatori di Overwatch, l’art director Dion Rogers ha affermato che lo studio spera di riportare in vita mappe come Hanamura, ma in una forma molto diversa.

“Per noi è stata una decisione difficile perdere le mappe d’assalto”, ha detto Rogers. “Hanamura è personalmente una delle mie mappe preferite nel gioco, con l’estetica giapponese e l’arcade che distruggi. Abbiamo in programma di riutilizzarlo in qualche modo perché è così connesso alla tradizione – [just like] Tempio di Anubi e Volskaya.

“Quando abbiamo inizialmente creato il gioco, molte mappe erano direttamente correlate alla tradizione, quindi speriamo di rivisitare [them], in particolare Hanamura, in qualche modo, come una nuova mappa che utilizza un’estetica simile o un’altra sezione di Hanamura. Ci sono un sacco di idee”.

Rogers lo ha notato Overwatch 2 i giocatori potranno comunque accedere alle mappe Assalto nelle partite personalizzate, ma non nei popolari tipi di gioco rapido e competitivo.

“Ma pensiamo davvero che sia meglio se facessero parte delle mappe chiave del gioco”, ha detto Rogers. “Quindi abbiamo sicuramente parlato molto di come riutilizzare quelle mappe. Ricostruiremo una nuova mappa ma con la stessa estetica”.