Le incredibili mod di Star Fox aggiungono personaggi crossover, nuovi livelli e altro ancora

Praticamente ogni mod è degna di lode. Prendere un gioco esistente e aggiungere nuovi contenuti o migliorare le capacità tecniche di ciò che è già presente non è un compito facile. Di tanto in tanto, però, arriva un mod che fa impazzire le persone. Star Fox: EX è uno di quelli.

Il modder @kandooontu ha annunciato su Twitter che il loro lavoro sul progetto biennale è finalmente completo. In allegato al tweet c’è un link per scaricare la mod [Gamepur does not endorse piracy] e un trailer ricco di azione. Le nuove funzionalità della mod sembrano tutte incredibili. Star Fox: EX aggiunge più di 15 nuove missioni al gioco originale e incontrerai altri personaggi Nintendo mentre li completi: Metroids e Mario Brothers sono presenti qui. Fino a cinque giocatori possono allearsi per completare anche le nuove missioni. Altre caratteristiche EX evidenziate nel trailer includono modalità wireframe e senza bordi, navi e mirini personalizzabili, controllo completo della telecamera con angoli alternativi e un visualizzatore di modelli 3D. Il trailer si conclude con un elenco di nuovi contenuti aggiuntivi, che vanno da nuovi boss e musica a “tonnellate di segreti nascosti” che i giocatori possono scoprire.