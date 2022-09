Le immagini di Silent Hill 2 Remake del Bloober Team sembrano trapelate online

Secondo DuskGolem, Konami stava cercando campi nell’estate del 2018, il che ha portato il Bloober Team a creare il campo.

Dalle immagini sfocate, sembra che il remake avrà una visuale in terza persona da sopra le spalle di James Sunderland, il protagonista di Silent Hill 2.

Nel 2021, Konami ha firmato una partnership strategica con Bloober Team, che ha sviluppato gli acclamati giochi horror Layers of Fear e The Medium. L’accordo porterebbe la coppia a lavorare su “giochi esistenti e nuove IP”. Da quel momento in poi, molti hanno creduto che Konami avrebbe fatto rivivere la loro serie Silent Hill, di cui l’ultimo tentativo è stato l’acclamato demo PT diretto da Hideo Kojima che alla fine è stato cancellato. Prima di allora, l’ultimo gioco principale era Silent Hill: Downpour nel 2012.

Con queste immagini attribuite a Silent Hill 2, il gioco più popolare della serie, è logico capire perché Konami abbia rifatto questo gioco. Silent Hill 2 è stato originariamente sviluppato dal Team Silent e pubblicato da Konami per PlayStation 2 nel 2001. Il gioco ha venduto un milione di copie in Nord America, Giappone ed Europa durante il mese della sua uscita. Il gioco è stato universalmente elogiato da fan e critici per la sua storia, l’atmosfera e la colonna sonora. Nel 2012, una versione rimasterizzata è stata rilasciata su PlayStation 3 e Xbox 360 come parte della Silent Hill HD Collection.