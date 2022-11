Le finestre di rilascio di PS6 e Xbox di nuova generazione sono impostate, in modo molto provvisorio

Le console PlayStation 5 e Xbox Series X/S fanno parte della nona generazione di console, insieme a Nintendo Switch. Sono passati solo due anni da quando entrambe le console sono state rilasciate, ma sembra che la prossima generazione di console sia già in fase di pianificazione. La PlayStation 6 e la console Xbox di nuova generazione hanno una nuova finestra di rilascio che Sony e Microsoft hanno annunciato.

La finestra di rilascio è solo provvisoria e non c’è alcuna dichiarazione ufficiale da parte di nessuna delle due società che queste console siano in fase di sviluppo. Tuttavia, ci dà un’idea del periodo di tempo in cui le aziende prevedono di rilasciare nuove console.

Durante l’invio dei documenti per la fusione Xbox-Activision, Microsoft si è rivolta a Sony nella sua dichiarazione, sebbene non fosse inclusa una dichiarazione di Sony. Microsoft ha notato nel suo documento di risposta più recente (nella sezione 3.80) che prevede che i giocatori ripenseranno alla proprietà della loro console quando uscirà la prossima generazione di console. La sezione continua, affermando che questo ripensamento della proprietà della console è probabile solo ogni otto anni.

Microsoft afferma inoltre che se Sony fosse preoccupata per la fusione di Xbox Activision Blizzard in futuro, avrebbe sei anni per trovare una risposta in tempo per la prossima generazione di console. Con le date stimate, una nuova console potrebbe essere rilasciata da entrambe le società intorno al 2028, dato che PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono state originariamente rilasciate nel 2020.

L’anno 2028 non è una finestra di rilascio confermata e la carenza della catena di approvvigionamento dovuta alla pandemia di Covid ha influenzato sia i piani di Microsoft che quelli di Sony in futuro. Questa stima di otto anni potrebbe essere ritardata poiché i giocatori devono trascorrere più tempo con l’attuale nona generazione di console. Anche questa data provvisoria non sembra applicarsi ad aziende come Nintendo.

Tuttavia, se stavi pensando a una PlayStation 6 o alla prossima Xbox in un lontano futuro, potresti voler resistere per il 2026-2028, a seconda del successo della fusione di Xbox Activision Blizzard, potrebbe essere il momento in cui vedrai una nuova console. .