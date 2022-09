Le fauci e il disturbo di Hearthstone: il nuovissimo mini-set va in prova

Heartstone è previsto per un altro mini-set, e mentre Blizzard ha appena lasciato le Shadowlands alle spalle per il prossimo Mondo di Warcraft espansione, l’attuale espansione del gioco di carte collezionabili è Murder at Castle Nathria, un omicidio misterioso ambientato nel dominio vampirico di Revendreth. Un omicidio è solitamente seguito da un processo, e questo è il caso qui: il prossimo mini-set è Fauci e Disturbo, ed è incentrato sul processo di Sylvanas Windrunner.

Sylvanas era il principale antagonista di Mondo di Warcraft per qualche tempo, a partire dall’espansione Battle for Azeroth e concludendo in Shadowlands. Sembra Heartstone intende assumere un’interpretazione significativamente più sciocca del suo aspetto; per esempio, la nuova carta leggendaria di Sylvanas viene rivelata con una rivelazione sdolcinata su un giornale rotante.

Non sembra che questa sia la stessa prova che Sylvanas ha dovuto affrontare Mondo di Warcraft o, dove si trovava di fronte a Tyrande Whisperwind e ai suoi ex colleghi per ammettere la colpa per tutti i suoi crimini di guerra. Questa volta, sembra che Sylvanas stia affrontando il Carceriere, il boss finale di Shadowlands, in tribunale.

Il mini-set rivelerà 35 nuove carte: quattro leggendarie, una epica, 14 rare e 16 comuni. I giocatori possono trovare queste carte nei pacchetti Murder at Castle Nathria o come bundle Mini-Set.