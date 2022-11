Le evoluzioni di Fuecoco e Smoliv sono trapelate per Pokémon Scarlet e Violet

Un fan di Pokémon ha ricevuto una prima copia della versione spagnola di Pokémon Violet e ora sta condividendo le immagini essenziali del gioco sul proprio account Twitter, inclusa quella che mostra l’evoluzione di Fuecoco e Smolive. I giocatori di Pokémon che non desiderano essere viziati da Scarlet e Violet dovrebbero stare in guardia sulle piattaforme di social media come Reddit e Twitter. Le fughe di notizie sono attualmente principalmente immagini, ma prevediamo che i dati completi per il gioco trapeleranno su Internet questa settimana.

L’utente di Twitter @Presidentlilna1 ha condiviso più screenshot del gioco che mostrano elementi della storia e nuovi Pokémon. Non pubblicheremo i tweet direttamente qui, ma se sei interessato, puoi trovare tutto ciò che pubblicano sul loro account Twitter, 4Chan e sul Pokémon Leaks Reddit Forum. Una delle immagini mostra le evoluzioni di Fuecoco. Fuecoco è il nuovo Pokémon che ha acceso il fuoco per Scarlet e Violet, un Pokémon coccodrillo con un corpo grosso e rosso che sembra un peperone rosso.

Imparentato: La canzone Pokémon Scarlet e Violet’s Overworld Theme debutta su YouTube tramite Pokémon Sound Collection

La prima evoluzione di Fuecoco sembra essere una versione più grande di Fuecoco base, che indossa un cappello sombrero infuocato. Scarlet e Violet si svolgono in una nuova regione Pokémon, la regione di Paldea, ispirata alla Spagna e al Portogallo del mondo reale. Il cappello sombrero deriva dal Messico, che storicamente ha forti legami con la Spagna. La versione spagnola di Violet ha la forma evoluta di Fuecoco etichettata come Crocalor. L’evoluzione finale di Fuecoco non è ancora trapelata al momento della data di pubblicazione di questo articolo.

Smoliv, un nuovo Pokémon di tipo erba e normale per Scarlet e Violet, e la sua prima evoluzione sono trapelati insieme a Fuecoco. Come altri Pokémon di tipo erba nei precedenti giochi Pokémon, l’evoluzione di Smoliv è molto femminile, con un vestito erboso e olive tra i suoi “capelli”. La versione spagnola di Violet ha la forma evoluta di Smoliv etichettata come Dolliv. Ci aspettiamo che Dolliv sia l’evoluzione di mezzo e che Smoliv abbia una forma più evoluta dopo Dolliv.