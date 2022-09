Un cliente che ha ordinato la Firefly Edition ha affermato che la busta era troppo piccola senza protezione, il che l’ha fatta rimanere attaccata alla scatola. Hanno quindi provveduto a mostrare diverse immagini di come l’imballaggio ha influito sulla scatola.

Sebbene né Naughty Dog né Sony abbiano risposto pubblicamente a questi reclami, un cliente è riuscito a ottenere una risposta dall’assistenza PlayStation. Gli è stato detto che non ci sarebbero state sostituzioni per l’edizione Firefly e per compensare il danno è stato offerto loro un buono del 20% su un futuro ordine di gioco, oltre a un’opzione per un rimborso.

AGGIORNAMENTO: dopo quasi 45 minuti e due chat separate con supporto, non è disponibile alcuna opzione per la sostituzione. Mi è stato offerto un buono del 20% su un futuro ordine di gioco. E posso restituire questo se voglio. 🙃 — Ains (@Porshapwr) 2 settembre 2022

The Last of Us Part 1 Firefly Edition ha un prezzo di $ 100 nel PlayStation Store ed è già esaurito. Questa edizione include il gioco base, una vetrina Steelbook in edizione limitata e The Last of Us: American Dreams Comics n. 1 – n. 4 con una nuova copertina. I clienti che acquisteranno l’edizione Firefly riceveranno anche sblocchi iniziali nel gioco, tra cui abilità di creazione e velocità di guarigione aumentate, aumento della velocità di ricarica di 9 mm, skin per armi e altro ancora.

Il remake di The Last of Us Part 1 è ora disponibile su PlayStation 5, con un porting per PC annunciato per il futuro. Nelle nostre mani sull’impressione del gioco, abbiamo detto: “Il nucleo di The Last of Us è preservato in questo remake, con perfezionamenti che prendono la prima bozza creata anni fa, risultando in un pezzo finale del prezzo elevato di $ 70”.

