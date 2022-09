Le carte collezionabili Disney Lorcana stanno già vendendo a migliaia su eBay

Le prime carte per Disney Lorcana, un nuovo gioco di carte collezionabili di Ravensburger, è stato presentato al Disney D23 meno di due settimane fa. Ora i fan che hanno partecipato a quell’evento si stanno affrettando a mettere all’asta quelle sette carte. Il problema è che nessuno sa nemmeno come si gioca, dal momento che le regole non sono ancora state rilasciate. Tuttavia, le offerte per quelle prime carte stanno già superando $ 2.000. È una chiara prova che Lorcana è iniziato alla grande e un segno ancora più grande di un’impennata in arrivo di nuovi CCG.

La speculazione nel mercato delle carte collezionabili non è una novità, ma ha raggiunto nuove vette durante la pandemia. In primo luogo è venuto un improvviso interesse per il Gioco di carte collezionabili Pokémonportando molti a cercare collezioni più vecchie che potrebbero vendere per soldi veloci. Il rapper Logic ha battuto le palpebre per primo, tirando fuori più di $ 180.000 nel 2020 per un Charizard vintage. Lo slancio ha continuato a crescere, inclusi gravi episodi di frode. Ricordiamo quando lo YouTuber Logan Paul si è presentato nel 2021 con $ 375.000 per acquistare una scatola sigillata di booster Pokemon. Si è invece rivelato essere pieno di spazzatura.

I giochi stessi hanno beneficiato di questi incidenti di alto profilo e di importo elevato. Nuovo Pokémon le carte erano così popolari – e così limitate in quantità – che per un certo periodo Target si rifiutò di venderle, adducendo problemi di sicurezza. Di conseguenza, The Pokémon Company ha stampato più di nove miliardi di carte nel 2021, inondando il mercato per soddisfare la domanda dei consumatori. Nel frattempo, Wizards of the Coast ha pubblicato più nuovi set di carte che in qualsiasi momento precedente nei suoi 35 anni di storia. Lo ha rivelato anche la sua società madre, Hasbro Magia porta la maggior parte dei quasi $ 1 miliardo di entrate annuali da tavolo di quella business unit.

L’iniziativa Magic’s Universes Beyond sta portando ancora più consumatori – e speculatori – nel mercato delle carte collezionabili. Immagine: I maghi della costa

Con così tante carte nuove e ricercate sul mercato, non c’è da stupirsi che eBay se ne sia accorto. La casa d’aste online ha aggiunto nuove risorse per la classificazione e l’archiviazione di carte costose per i suoi clienti. Di recente ha inoltre acquistato uno dei suoi maggiori concorrenti, TCGPlayer, per 295 milioni di dollari.

Tuttavia, le aziende tecnologiche invecchiate e gli editori di giochi di carte vecchi di decenni non sono gli unici a entrare in azione. CCG nuovi e vecchi stanno entrando nel mercato su base mensile. KeyForgel’esclusivo gioco di carte pubblicato per la prima volta da Fantasy Flight Games nel 2018, sta tornando nei negozi di hobby grazie a una campagna di crowdfunding che finora ha guadagnato oltre $ 700.000 su Gamefound. SolForge Fusion, un nuovo gioco di carte con radici nel crowdfunding, sta anche facendo una grande spinta con il suo marketing. I fan del sito Web di notizie da tavolo Dicebreaker ora ottengono un set iniziale gratuito quando si iscrivono a un abbonamento a pagamento. Nel frattempo Project NISEI, il successore creato dai fan del popolare Android: Netrunner gioco di carte, continua ad aggiungere nuovi giocatori con nuovissimi set di carte.

Ormai tutti hanno sentito parlare della “rinascita dei giochi da tavolo”, un intenso periodo di innovazione e successo durato due decenni che ha completamente trasformato il panorama dei giochi per hobby. Allo stesso modo, siamo attualmente nel mezzo di un entusiasmante periodo di tempo per i giochi di ruolo da tavolo, con la quinta edizione di Dungeons & Dragons che spinge più persone che mai a cimentarsi con i TTRPG. Penso che ora siamo completamente sull’orlo di un’altra grande rivoluzione nel mondo dei CCG. Sarà interessante vedere come sarà il mercato tra cinque, forse 10 anni dopo.

Le probabilità sono che piacciano i fedeli Magia e Pokémon sarà ancora in giro. Ma le carte di Topolino continueranno a essere vendute a $ 220 ciascuna? Tutto dipende davvero dal fatto che il gioco stesso sia buono o meno. Ne sapremo di più nel 2023. Fino ad allora, la speculazione è davvero tutto ciò su cui dobbiamo andare avanti.