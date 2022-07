Le bizzarre avventure di JoJo: All-Star Battle R aggiunge FF, Jotaro e altro

La bizzarra avventura di JoJo: All-Star Battle Rla riedizione rimasterizzata di La bizzarra avventura di JoJo gioco di combattimento del 2013, ha già un elenco di combattenti straordinariamente profondo. Ma altri tre (e un combattente bonus) stanno arrivando al gioco ampliato e aggiornato di Bandai Namco e CyberConnect2, che ora include il doppio del Jotaro Kujo.

Confermati per unirsi alla formazione di oltre 50 personaggi sono FF (aka Foo Fighters) dell’arco narrativo di Stone Ocean, Yukako Yamagishi dell’arco di Diamond Is Unbreakable e Jotaro Kujo come è apparso in Diamond Is Unbreakable. (Il suo aspetto nell’arco di Stardust Crusaders è già nel gioco.) Ikuro Hashizawa, il protagonista principale di Baoh: Il visitatore, anche il manga pre-JoJo di Hirohiko Araki sarà giocabile. (Ikuro era giocabile nell’originale La bizzarra avventura di JoJo: All-Star Battle come combattente scaricabile.)

Quei tre si uniscono a un quartetto di aggiunte precedentemente confermate al roster: Robert E. O Speedwagon dell’arco di Phantom Blood; gli utenti di Stand nemici Mariah e Pet Shop dell’arco Stardust Crusaders; e l’astuto fantino Diego Brando dell’arco di Steel Ball Run.

Un lungo nuovo trailer di gioco pubblicato venerdì mostra FF, Yukako Yamagishi e Jotaro Kujo e i rispettivi Stand in azione. Quel trailer suggerisce anche che altri due slot nel roster devono ancora essere riempiti prima La bizzarra avventura di JoJo: All-Star Battle R esce all’inizio di settembre.

La bizzarra avventura di JoJo: All-Star Battle R arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. La versione PC arriverà il 1 settembre, mentre le versioni console saranno disponibili il 2 settembre.

