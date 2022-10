Le anteprime di Pokémon Scarlatto e Viola mostrano per la prima volta nella serie opzioni di personalizzazione senza genere

Sono state rilasciate le attesissime anteprime di Pokémon Scarlatto e Viola, con un mix delle meccaniche dei Pokémon della vecchia scuola, insieme a diverse popolari di Pokémon Legends: Arceus. Come i giochi Pokémon più recenti, gli allenatori potranno cambiare la loro pettinatura in Pokémon Scarlet e Violet andando da un parrucchiere, che consentirà loro di scegliere tra varie opzioni di stile e colore.

L’aspetto più notevole della personalizzazione dell’allenatore di Pokémon Scarlet e Violet, tuttavia, viene rivelato in un video di Good Vibes Gaming, che afferma che durante la riproduzione della demo, “I rappresentanti mi hanno informato che tutte le opzioni di personalizzazione sono disponibili per qualsiasi giocatore in qualsiasi momento. Invece di scegliere un genere, i giocatori sceglieranno tra 8 stili di base, quindi personalizzeranno da lì. “

Quando la personalizzazione dell’allenatore è stata introdotta per la prima volta in Pokémon X e Y, gli allenatori potevano scegliere solo tra capelli e vestiti associati al sesso del loro personaggio. Per giocare con gli altri capelli e abiti, i giocatori dovrebbero avviare un nuovo file di salvataggio, rendendo impossibile passare da uno all’altro su una singola scheda di gioco 3DS. Ciò è continuato in Pokémon Sole/Luna, Ultrasole/Ultraluna e Spada/Scudo, dove gli allenatori potevano acquistare singoli capi di abbigliamento da vari negozi delle città.

Pokémon Diamante Brillante/Perla Brillante aveva anche una forma leggermente più limitata di personalizzazione sotto forma di completi interi invece di singoli pezzi, che potevano essere acquistati presso il Metronomo Style Shop a Veilstone City. Ciò significherebbe che Pokémon Scarlet e Violet sarebbero il primo gioco a consentire l’accesso a tutti i vestiti e le acconciature, indipendentemente dal loro sesso.

Sebbene non siano ancora disponibili informazioni sull’uso dei pronomi, è sicuramente un enorme passo avanti nel consentire ai formatori di esprimere liberamente le proprie identità. Questo cambiamento, per quanto minore possa sembrare, è necessario.