Le 5 migliori skin per P250

Aggiorna la tua arma da fuoco in CS:GO con skin straordinarie in cui il prezzo è impressionante quanto l’aspetto! Abbiamo selezionato cinque eccellenti miglioramenti estetici per la tua prossima missione. Ottieni il miglior rapporto qualità-prezzo con queste skin:

P250 | Ci vediamo dopo

Questa skin Covert P250 CS:GO è apparsa per la prima volta nel 2017 in The Spectrum 2 Case. Il suo nome si riferisce alla canzone di Bobby Charles, “See You Later, Alligator”. Se ti piace il suo design da cartone animato, apprezzerai ulteriormente la sua combinazione di colori con l’immagine di un coccodrillo meccanizzato. L’arma è dipinta in diverse tonalità di verde, giallo e blu. Questo look divertente attirerà sicuramente l’attenzione.

See Ya Later è ancora molto richiesto ed è disponibile in tutte le condizioni. Le abrasioni, che ricoprono il corpo dell’arma nella fase Factory New, aumentano insieme al valore float. Alcuni dei prezzi più competitivi possono essere trovati su DMarket, dove l’articolo costa solo $ 2,50. C’è anche un’edizione StatTrak, che è 3-4 volte più costosa a seconda delle condizioni.

P250 | Asimov

Questa skin colorata è un po’ più vecchia, poiché è stata rilasciata nel 2016 come parte della custodia Chroma 3. Dà alla tua pistola un aspetto futuristico di classe. Il solido corpo bianco è decorato con un motivo geometrico: strisce arancioni e nere. Forme geometriche regolari negli stessi colori coprono diverse parti dell’arma.

P250 Asiimov è stato popolare sin dalla sua uscita. Viene venduto in tutte le condizioni tranne Factory New. Le abrasioni iniziano a svilupparsi nella fase di prova sul campo. All’aumentare del valore float, diventano più evidenti. Su DMarket, puoi ottenere questa skin per un minimo di $ 1,74, che ti consente di risparmiare oltre il 30% rispetto al mercato di Steam.

P250 | DDPAT metallico

Se vuoi qualcosa di più discreto, questa skin potrebbe soddisfare le tue esigenze. Uno dei più antichi aggiornamenti estetici, è in gioco dal 2013, quando è apparsa la Collezione Train. Il corpo della pistola è cromato e ricoperto da un peculiare motivo mimetico a pixel. La tavolozza dei colori è limitata a diverse sfumature di grigio. I piccoli elementi non sono verniciati.

Sono disponibili solo due condizioni: nuovo di fabbrica e usura minima. Piccole abrasioni coprono il corpo anche se la pelle è nuova di zecca. A poco a poco, il loro numero e le loro dimensioni aumenteranno, ma non diventano mai molto importanti. Rimarrai piacevolmente sorpreso dal prezzo di partenza: solo $ 0,09 su DMarket! Su Steam, l’articolo viene venduto a circa il doppio.

P250 Valenza

Questa skin è persino più economica di Metallic DDPAT. È stato aggiunto al gioco nel 2015 come parte della Chroma 2 Collection. L’aspetto è moderno e relativamente minimalista, poiché si basa su forme geometriche regolari. La scocca è dipinta con diverse tonalità di grigio e impreziosita da un motivo geometrico, creato utilizzando una vibrante sfumatura di blu.

Questa skin può essere trovata in qualsiasi condizione, ma non ne troverete una versione senza graffi. Nel tempo, la pistola diventa più scura, poiché il suo strato di patina si ispessisce, ma le abrasioni non crescono. I prezzi su DMarket partono da soli $ 0,08. Puoi risparmiare oltre il 42% rispetto a Steam, il che è un vero affare!

P250 | Raggi X

Questa parte del pacchetto X-Ray P250 è uno degli aggiornamenti relativamente recenti, come è apparso per la prima volta nel 2019. La sua estetica piace ai fan dei colori neon e degli stili futuristici. Il design, come suggerisce il nome, ricorda una vista a raggi X della pistola. I suoi elementi costruttivi interni sono dipinti sulla carrozzeria. La tavolozza dei colori include il nero e diverse sfumature di verde acqua.

Sono disponibili solo tre condizioni: nuovo di fabbrica, usura minima e testato sul campo. Lievi abrasioni sono visibili fin dall’inizio. Non noterai molta differenza nel numero o nella dimensione delle abrasioni con l’invecchiamento dell’arma, ma le aree nere del motivo diventeranno significativamente più scure. Alcuni giocatori potrebbero persino trovare l’aspetto indossato più attraente!

Il prezzo di partenza più competitivo è disponibile su DMarket, dove l’articolo viene venduto a soli $ 0,21. Ciò ti consente di risparmiare il 40% rispetto al mercato ufficiale di Steam.

Dove comprare

Come puoi vedere dalla nostra analisi, Steam non offre i prezzi più competitivi per queste skin P250. Puoi risparmiare il 30%, il 40% o anche di più facendo acquisti su piattaforme di terze parti, come DMarket. Questo sistema basato su blockchain non è solo sicuro e protetto, ma è anche ideale per i trader.

Oltre ad aggiungere skin alla tua collezione a basso costo, puoi anche monetizzare qualsiasi risorsa CS:GO. A differenza di Steam, che è un ambiente a circuito chiuso, DMarket funziona con una varietà di metodi di pagamento. Dal 2017 sono state chiuse oltre 10 milioni di offerte e ora sono disponibili oltre 1 milione di skin. In quanto piattaforma indipendente, DMarket ti collegherà al tuo account Steam, così potrai acquistare da bot o altri giocatori per vendere qualsiasi tuo oggetto.