Le 10 migliori aziende IT in India

Il IT (tecnologia dell’informazione) la società è responsabile della supervisione dell’uso delle tecnologie di archiviazione, recupero e trasmissione dei dati. Dopo tutto, IT (tecnologia dell’informazione) è un’espressione ampia. Comprende l’utilizzo di tecnologia, computer e software per aumentare l’efficienza operativa. Le aziende IT indiane sono una potenza mondiale, con guadagni in aumento in tutto il mondo.

Vuoi saperne di più su queste attività e su come operano? In questo post, esamineremo le principali attività IT in India, la loro crescita e il mercato IT per gli ingegneri del software. Questo articolo esaminerà il numero di aziende IT in India e l’evoluzione del settore. L’India ha un numero enorme di aziende IT di alto livello.

Secondo il Rapporto NASSCOM, le principali aziende IT in India hanno aumentato le loro vendite all’esportazione dall’India dell’8,3% nell’anno fiscale 2019 a un previsto 136 miliardi di dollari. Il nostro pianeta viene rimodellato dai progressi tecnologici. Cloud computing, intelligenza artificiale (AI), machine learning, robotica, Internet delle cose (IoT), realtà aumentata e virtuale continueranno a trasformare tutti gli aspetti dell’esistenza umana. Quindi, ecco un elenco delle migliori aziende IT in India.

Le migliori aziende IT in India

I due componenti chiave delle principali società IT in India sono l’outsourcing dei processi aziendali e i servizi IT. Il settore aiuta a guidare la crescita del PIL dell’India. Il reddito del settore IT è in continua espansione. Le migliori attività IT dell’India sono fondamentali per il successo economico del paese. Le seguenti sono le principali aziende IT in India che danno un contributo importante all’economia.

1. Tecnologie dell’HCL

Shiv Nadar ha fondato HCL Technologies Ltd. nel 1976 e la sede dell’azienda è a Noida, in India. È un fornitore indiano multinazionale di servizi di tecnologia dell’informazione. Tra le categorie di attività dell’organizzazione ci sono servizi software, servizi di gestione dell’infrastruttura e servizi di outsourcing dei processi aziendali.

HCL Technologies Ltd. offre una vasta gamma di servizi ai propri clienti, tra cui trasformazione aziendale, ingegneria, gestione remota dell’infrastruttura e outsourcing dei processi aziendali. È una delle prime 10 aziende IT in India. HCL Enterprises possiede una partecipazione nella società attraverso una serie di filiali. Questa azienda è presente in almeno 44 paesi nel mondo.

2. Sistema di informazioni sui collegamenti ipertestuali

60.000 crore di entrateRs 65,184 Cr capitalizzazione di mercatoCon attività negli Stati Uniti, in Australia e negli Emirati Arabi Uniti, Hyperlink InfoSystem è una delle più grandi aziende IT in India. L’azienda offre software su misura, servizi online e di sviluppo di app, oltre a sistemi di IA, Salesforce, Big Data, IoT, AR/VR, Blockchain e CRM, tra le altre cose.

Dal 2011, l’azienda ha lavorato con circa 2300 clienti globali per sviluppare 3500 app/software e 1600 soluzioni di siti Web per esigenze particolari. Impiegano oltre 250 persone altamente competenti e preparate a sviluppare anche le soluzioni più complicate.

3. Infosys

Infosys, una società indiana di tecnologia dell’informazione in rapida crescita fondata nel 1981, è una delle principali società IT del mondo in India. Ingegneria, consulenza, test del software e altri servizi sono stati tutti enormi trionfi per l’azienda.

Ha avuto successo lungo il suo viaggio. Offre anche servizi di istruzione, assicurazione e costruzione. Grazie alla sua efficacia e competenza, è al secondo posto tra le migliori aziende IT in India, con oltre 890 clienti in 50 paesi.

4. Servizi di consulenza Tata

Rs 1.67.311 Cr di entrateCapitalizzazione di mercato: Rs 845,337 CrTCS, o Tata Consultancy Services, è una delle principali aziende IT dell’India. TCS è stata fondata nel 1968 e ha sede a Mumbai, in India. Attualmente, la società ha 149 sedi in 46 paesi. Per citarne alcuni, i servizi dell’azienda includono applicazioni mobili, IoT, Blockchain, soluzioni cloud, app aziendali, automazione e intelligenza artificiale e sviluppo di software personalizzato.

5. Wipro

Wipro è stata fondata nel 1945 e ha sede a Bengaluru, in India. Mohamed Premji ha fondato il gruppo. Il presidente della società è Azim Premji, mentre l’amministratore delegato è Thierry Delaporte. La tecnologia avanzata di Wipro è ora disponibile per i clienti in tutti e sei i continenti.

Oltre all’Internet delle cose, Wipro ha un campo in via di sviluppo di app aziendali innovative. Wipro è un importante fornitore di servizi cloud, di sicurezza e di rete. L’azienda ha un totale di 209.890 dipendenti. L’azienda opera in 20 sedi in tutto il mondo.

6. Larsen & Toubro Infotech Ltd (LTI)

Nel 1996 era una routine. Il presidente dell’azienda è AM Naik, mentre l’amministratore delegato è Sanjay Jalona. SN Subrahmanyan funge da vicepresidente della società.

La società impiega 35.991 persone. Mumbai è il centro nevralgico dell’azienda. L’azienda ha 54 uffici in tutto il mondo. Con 13 uffici in tutto il paese, questa società è una delle principali aziende IT dell’India. Ha 11 sedi negli Stati Uniti, due nel Regno Unito, una in Francia, due in Australia, due negli Emirati Arabi Uniti, due in Canada e una a Hong Kong. Nel 1996 era una routine. Il presidente della società è AM Naik, mentre l’amministratore delegato è Sanjay Jalona.

7. ORACOLO

Rs 49,656 Cr di entrateCrore di Rs 30.843,95 nella capitalizzazione di mercatoPer cominciare, Oracle è una società globale che si colloca tra le migliori aziende IT in India. Questa azienda con sede a Mumbai vende software e hardware come le suite bancarie universali Oracle Financial Services Analytical, Enterprise Risk Management e Oracle FLEXCUBE.

Ci sono circa 9000 dipendenti provenienti da 145 paesi diversi che lavorano lì. Se vuoi imparare come creare un’azienda IT in India, ecco il posto dove stare.

8. MACCHINA TECNOLOGICA

Nel 1986, l’azienda era tradizionale. Anand Mahindra è il fondatore e presidente dell’azienda. L’organizzazione L’amministratore delegato è CP Gurnani. Il centro nevralgico dell’azienda è a Pune. L’azienda è presente in 182 paesi nel mondo. Con 39 filiali, questa organizzazione è tra le migliori aziende IT in India.

Tech Mahindra offre una vasta gamma di servizi in oltre 50 paesi in tutto il mondo, tra cui gestione dei contenuti, telecomunicazioni, assicurazioni, vendita al dettaglio e applicazioni aziendali. Anand Mahindra, il presidente della società, fa tutto ciò che è in suo potere per aiutare la società a raggiungere nuovi traguardi.

9. L’accento

Rs 9.855 crore di entrateMphasis impiega 22.000 persone e sfrutta la tecnologia di nuova generazione per aiutare le aziende a effettuare transizioni in tutto il mondo. Prevedono il futuro della tecnologia applicata, anticipano le tendenze future e applicano processi e concetti aziendali agili per mantenere i clienti al passo con la concorrenza in un settore in continua evoluzione. Le aziende possono accelerare la loro trasformazione digitale con soluzioni di nuova generazione.

10. MindTree Ltd

MindTree Ltd è stata fondata nel 1999 da Subroto Bagchi, Ashok Soota, Namakkal Parthasarathy e Krishnakumar Natarajan. Mindtree Ltd. è una multinazionale di tecnologia dell’informazione e outsourcing con sede a Bangalore, in India, con attività aggiuntive nel New Jersey, negli Stati Uniti. È una delle principali aziende IT dell’India.

L’azienda è coinvolta in una varietà di discipline, tra cui EAI ed ERP. Le app mobili vengono utilizzate anche nelle operazioni dell’azienda. Ci sono diversi elementi tra cui scegliere.

Domande frequenti sulle aziende IT in India

D. Che cos’è esattamente un’azienda di tecnologia dell’informazione?

Ans. L’azienda IT è un’azienda specializzata nella creazione, manutenzione e amministrazione di servizi e soluzioni basati sulla tecnologia.

D. Qual è la più grande azienda IT in India?

Ans. Tata Consultancy Services (TCS) è la più grande azienda IT dell’India in termini di vendite e capitale.

D. Google è una società che si occupa di IT (tecnologia dell’informazione)?

Ans. Sì, Google è un’organizzazione internazionale che fornisce servizi e soluzioni per aiutare aziende e clienti a prosperare.

Resta sintonizzato per saperne di più!