Lascia che ti parli del cast di Hustle e della guida ai personaggi

In questo articolo vi parleremo di tutti i personaggi della famosa serie- Attività febbrile. Quindi, cominciamo.

Attività febbrile è il lavoro più recente di Adam Sandler in La lunga collaborazione di Happy Madison con Netflix. Ma non aspettarti che sia un’altra delle famose commedie di Sandler. Hustle, come Uncut Gems, mira a sbagliare sul lato drammatico del crescente cast di personaggi di Sandler. Sandler è stato chiaramente influenzato dalla sceneggiatura. L’attore ha affermato di poter identificare problemi come “ha lavorato duramente per tutta la vita e non ha raggiunto esattamente quale fosse l’ambizione e”lottare per raggiungere un determinato obiettivo.” Hustle è degno di nota anche perché Adam Sandler ha interpretato per la prima volta il ruolo di mentore sul set, un approccio nuovo per l’attore.

1. Adam Sandler

Adam Sandler torna su Netflix per un dramma sul basket e l’ensemble del film Hustle include attori famosi e personaggi della NBA. Il fumetto non è estraneo ai film sportivi, essendo stato in The Waterboy e The Longest Yard, così come il golf con Happy Gilmore. Hustle è stato introdotto su Netflix dalla passione per il basket nella vita reale di Adam Sandler e dal suo desiderio di un’altra svolta drammatica dopo Uncut Gems.

Hustle, diretto da Jeremiah Zagar, è la tua tipica narrativa sportiva perdente. Segue il personaggio di Sandler mentre cerca di assistere un prodigio del basket internazionale con una storia difficile ma tutto il potenziale per essere un grande. Hustle segue i due mentre si preparano per l’NBA, vedendo il giovane come la sua grande occasione.

Il personaggio principale di Hustle, Stanley Sugerman, è interpretato da Adam Sandler. È un draft scout dei Philadelphia 76ers che ha trascorso quasi un decennio in giro per il mondo a valutare le prospettive di draft. Nel tentativo di invertire il suo destino, Stanley sceglie di aiutare nello sviluppo di un giocatore che crede abbia il potenziale per essere la prossima grande stella straniera della NBA. Hustle è il primo film Netflix di Adam Sandler dopo Hubie Halloween nel 2020.

2. Juancho Hernangomez

Juancho Hernangomez, che interpreta Bo Cruz nel film Hustle, fa il suo debutto come attore. Bo possiede tutte le capacità offensive e difensive necessarie per essere un giocatore NBA dominante, ma il suo passato travagliato e la fiducia fluttuante lo hanno tenuto fuori dal radar della NBA fino a quando Stanley Sugerman non lo ha visto in una partita di ripresa.

Dopo essere stato arruolato dai Denver Nuggets, il cestista spagnolo ha iniziato a giocare nella NBA nel 2016. È rimasto per tre anni e mezzo prima di unirsi ai Minnesota Timberwolves. Juancho è stato recentemente con gli Utah Jazz.

3. Antonio Edwards

L’ensemble di Hustle include la star dei Minnesota Timberwolves Anthony Edwards. Kermit Wilts, il suo personaggio, è un candidato di alto livello che spesso entra nella pelle di Bo Cruz quando incontrano strade.

Anthony Edwards, l’eccezionale guardia del punteggio dei Minnesota Timberwolves che è stata la prima scelta assoluta nel Draft NBA 2020, fa il suo debutto come attore in questo film.

4. Regina latifah

Queen Latifah interpreta la moglie di Stanley, Teresa Sugerman, nel film Hustle. Teresa sostiene fermamente il desiderio di Stanely, nonostante il tempo che trascorrono via per la sua professione e le difficoltà che derivano dall’assistere Bo Cruz. La sua interpretazione nominata all’Oscar a Chicago e il suo attuale ruolo da protagonista nello show televisivo The Equalizer sono due dei ruoli più importanti di Queen Latifah.

5. Ben Foster

Ben Foster riprende il ruolo di Hustle, Vince Merrick, nei panni del nuovo proprietario dei Philadelphia 76ers nel film originale di Netflix. Non gli piace Stanley Sugerman. Ben Foster è apparso in film come Lone Survivor, Hell or High Water e Leave No Trace.

Adam Sandler guida il cast di Hustle. Hustle segna il ritorno di Sandler su Netflix, dove era già apparso nella commedia Hubie Halloween nel 2020. Per coloro che conoscono la passione di Sandler per il basket, la sua partecipazione a questa nuova iniziativa non sorprende. Non solo si diverte a guardarlo, ma si diverte anche a giocarci ogni tanto.

Juancho Hernangomez si unisce a Sandler sullo schermo nei panni del giocatore di basket reclutato dal suo personaggio. Hernangomez non ha credenziali di recitazione per il suo nome perché è un giocatore di basket professionista. È un attaccante degli Utah Jazz ed è originario della Spagna.

Altro da sapere-

Queen Latifah, Robert Duvall, Ben Foster, Jaleel White e l’ex giocatore NBA diventato esperto Kenny Smith sono tra gli altri famosi membri del cast. nel film. Trae YoungAnthony Edwards, Tyrese Maxey, Matisse ThybulleKyle Lowry, Tobia HarrisJordan Clarkson, Seth Curry, Chris MiddletonAaron Gordon e Boban Marjanovic sono tra quelli in questa lista.

