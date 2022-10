L’armatura a tema meccanico di Destiny 2 sembra sorprendentemente migliore per l’evento Festival of the Lost di quest’anno

Manca meno di una settimana alla celebrazione annuale del Festival of the Lost in Destiny 2. Quest’anno, i Guardiani avranno la possibilità di guadagnare un’armatura a tema Mech per la loro classe partecipando ad attività stagionali, che consistono nel guadagnare caramelle da riscattare per oggetti di gioco. Questo sarà uno dei più grandi eventi stagionali che si verificheranno in Destiny 2 mentre ci avviciniamo alla fine dell’anno e all’arrivo di Lightfall.

Abbiamo il nostro primo assaggio dell’armatura a tema Mech presentata dall’account Twitter di Destiny 2.

Presto i tuoi occhi vedranno uno spettacolo inquietante… 🤖 Il Festival dei Perduti arriva la prossima settimana, Guardiani. Preparati per la stagione spettrale e preparati ad attivare alcune nuovissime armature a tema Mech! pic.twitter.com/kbTdVJjth5 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) 12 ottobre 2022

All’inizio di quest’anno, i giocatori di Destiny 2 hanno avuto l’opportunità di votare per il tipo di armatura che volevano guadagnare per l’evento Festival of the Lost di quest’anno. È stato uno scambio tra un set a tema Mostro e uno ispirato ai Mech. Anche se abbiamo avuto modelli e design dell’armatura fino a questo punto, dai un’occhiata ufficiale all’armatura in arrivo: sembra migliore di quanto la concept art originale ci avesse fatto credere.

Immagine tramite Bungie

Gli occhi luminosi per il set di Hunter e Warlock sembrano eccellenti e l’abito ingombrante, quasi simile a Gundam per i Titani, sembra superbo e perfetto per il tema attuale. Inoltre, l’artwork ufficiale ha un aspetto molto migliore rispetto al concept art precedente, il che potrebbe far pensare a come sarebbe stato il set a tema Mostro se avessimo potuto vedere l’artwork ufficiale per esso.

Tuttavia, la pelle e le squame del set dell’armatura del mostro potrebbero non essere state le migliori, mentre il tema del Mech sembra una combinazione perfetta per i nostri Guardiani completamente corazzati in Destiny 2. Anche se gli artigli luminosi per il cacciatore sarebbero stati superbi , vorremmo vedere in futuro un qualche tipo di armatura simile al set dei mostri. Chi non gode di più opzioni per aumentare la moda del proprio Guardian?

Immagine tramite Bungie

Il Festival of the Lost inizierà il 18 ottobre alle 13:00 ET in Destiny 2. Sarà un evento gratuito disponibile per tutti i giocatori, che darà loro la possibilità di guadagnare caramelle e sbloccare questo set completo di Mech partecipando all’evento. Impareremo ulteriori dettagli ufficiali più vicino alla data di rilascio ufficiale.