L’amato “That Dog” di Resident Evil 4 potrebbe non arrivare al remake, i fan piangono

Resident Evil 4 Remake arriverà il prossimo anno e dovrebbe apportare alcune modifiche al gioco originale. Dopotutto, passeranno quasi 18 anni tra le due versioni. Ma c’è un potenziale cambiamento che ha sconvolto i fan, in particolare gli amanti degli animali.

Come ha osservato IGN, c’è un certo cane nel gioco originale che potrebbe essere gestito in modo molto diverso nel remake. Come sottolinea il tweet, l’apertura di Resident Evil 4 vede Leon salvare un cane intrappolato in una trappola per orsi. Nel filmato del remake, viene mostrato che raggiunge la stessa trappola per orsi troppo tardi, poiché il cadavere del cane giace già a terra. Vale la pena sottolineare che Capcom potrebbe cercare di ingannarci con questo filmato: è possibile che il salvataggio del cane abbia un timer nel remake.