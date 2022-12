L’albero delle abilità di Diablo 4 è cambiato radicalmente

Diavolo 4L’albero delle abilità di , attraverso il quale i giocatori allocano i punti abilità per apprendere nuovi talenti e abilità, una volta era un albero totalmente malato, dall’aspetto malvagio, nodoso e annerito con, come, fuoco infernale dentro e vene e sangue che sgorgavano dal fondo. Sembrava tosto. Giocando alla beta del gioco questo fine settimana, sono stato profondamente in conflitto nello scoprire che l’albero delle abilità del gioco non è più quell’albero letterale.

Invece, Diavolo 4 i giocatori possono aspettarsi un’interfaccia del menu di videogiochi più tradizionale quando il gioco di ruolo d’azione verrà lanciato il prossimo anno. L’albero delle abilità è ora un albero figurativo, con nodi, linee di connessione diritte e rami traboccanti di abilità e modificatori. Ora sembra un diagramma scolpito nella pietra. I giocatori navigheranno nel grande tabellone delle abilità con un mouse o una levetta analogica, spendendo i punti abilità guadagnati salendo di livello.

Ecco una sbirciatina dell’aspetto attuale di Diavolo 4albero delle abilità per la classe barbaro:

Immagine: Blizzard Entertainment

Il passaggio dall’antico albero infernale a linee e icone è del tutto OK. La precedente incarnazione dell’albero delle abilità, svelata durante un aggiornamento trimestrale nel settembre 2020, sembrava estremamente malata, ma non sembrava poi così pratica. L’albero mostrato due anni fa è stato chiaramente descritto come “pre-alpha”, “contenuto in sviluppo” e “NON FINALE”.

Era anche almeno la seconda versione dell’albero delle abilità progettato per Diavolo 4; Blizzard ha mostrato una precedente incarnazione nel 2019, quando il gioco è stato rivelato alla BlizzCon.

Una prima versione dell’albero delle abilità di Diablo 4 per la maga Immagine: Blizzard Entertainment

Nonostante il cambiamento estetico, un albero delle abilità più facilmente leggibile è quello che piace a un gioco Diavolo 4 necessità. C’è un numero enorme di abilità e abilità che i giocatori possono acquisire nel corso dei primi 50 livelli, che i giocatori possono provare tutti, acquisendo l’abilità stessa e rispettando, o acquisendo un pezzo di equipaggiamento che ha un’abilità annesso ad esso.

L’approccio di Blizzard per definire il tuo personaggio Diavolo 4 è una miscela dell’approccio dello studio a Diavolo 2 e Diavolo 3. Come ha detto il produttore esecutivo e capo del franchise di Diablo, Rod Fergusson, “Diavolo 2 sembrava che ti stessi rinchiudendo; hai avuto la possibilità di rispettare una volta per difficoltà. Ma con D3 in un certo senso hai cambiato corporatura come se stessi cambiando i vestiti. Tutto era basato sull’equipaggiamento anziché sulle abilità.

Fergusson ha aggiunto: “Penso al fatto che abbiamo competenze sull’attrezzatura [in Diablo 4] è davvero bello per la sperimentazione – come maga I [might] prendi Blizzard [on a pair of boots] tre livelli prima del dovuto e posso provare Blizzard per vedere se lo voglio davvero.

Il direttore del gioco Joe Shely ha detto a Polygon in un’intervista a una tavola rotonda che “far sentire il tuo personaggio come una raccolta di scelte che hai fatto porta a decisioni davvero interessanti, almeno opportunità interessanti”.

Immagine: Blizzard Entertainment

Shely ha affermato che il team di Diablo è consapevole del fatto che i giocatori, soprattutto all’inizio, non avranno una piena comprensione delle abilità di ciascuna classe. I giocatori vorranno sperimentare.

“Quando guardi i nostri sistemi di rispetto”, ha detto Shely, “che si applicano sia all’albero delle abilità che a Paragon per i livelli successivi, che è il nostro sistema di progressione di fine gioco, abbiamo davvero cercato di avvicinarci in un modo che abbia il senso che fare una scelta è importante e che il tuo personaggio non è uguale a quello di tutti gli altri, ma che hai molta flessibilità per provare le cose.

“Hai la capacità di rispettare punto per punto. […] Puoi semplicemente fare clic per non spendere un punto e spenderlo per un’altra cosa, ma man mano che avanzi nei livelli il costo aumenta per fare quelle scelte [feel] un po’ più ponderata. Naturalmente, puoi anche rispettare l’intero albero in una volta se vuoi ricostruire da zero”.

Fergusson ha notato che man mano che i giocatori approfondiscono sempre di più il loro personaggio “il costo della valuta di gioco da rispettare diventa sempre più alto – alla fine arriverai al punto in cui avrai un barbaro di livello 90 e invece di cambiare completamente la mia build è meglio tirare semplicemente un nuovo barbaro e ricominciare da capo.