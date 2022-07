L’aggiornamento v21.10 di Fortnite Battle Royale riporta il Combat AR, inizia uno shopping sfrenato

Fortnite è incredibilmente popolare, il che significa che Epic Games sposta costantemente le armi dentro e fuori con aggiornamenti settimanali. A partire da martedì 12 luglio, la modalità Battle Royale ha ricevuto un hotfix v21.10 che riporta un’arma familiare e imposta un nuovo evento.

Il primo nell’aggiornamento è il Combat AR, ora senza vault. È stato visto l’ultima volta durante la stagione precedente, quando faceva parte per breve tempo della formazione di Donation Station del gioco. È la stessa arma di prima, il che significa che ha una piccola diffusione e molto contraccolpo. Come dice il post sul blog di Fortnite, ci vuole un “tiratore scelto” per maneggiare questo fucile a distanza. Puoi trovare Combat AR praticamente ovunque in tutta l’isola poiché si genera nei forzieri e sul terreno come bottino a terra. Nota che Combat AR non appare nelle playlist competitive.

L’altra parte di questo aggiornamento rapido (hotfix) pone le basi per un nuovo fine settimana Bargain Bin. L’evento si svolgerà da venerdì 15 luglio alle 9:00 ET / 6:00 ET a lunedì 18 luglio alla stessa ora. Durante quel periodo, tutti i servizi del personaggio saranno a metà. Ciò significa che puoi assumere aiuto, acquistare oggetti e persino visualizzare in anteprima il prossimo cerchio della tempesta con un grande sconto. Le missioni relative a lingotti d’oro saranno anche nell’elenco giornaliero durante l’evento, dandoti maggiori possibilità di guadagnare XP. Come il Combat AR, queste modifiche al Bargain Bin Weekend non saranno disponibili nelle playlist competitive.

Per quanto riguarda i contenuti stagionali regolari, c’è molto da fare in Fortnite in questo momento. Le tende possono essere trovate in tutta l’isola e ti cureranno e conserveranno le tue armi quando ne usi una: ecco dove trovarle tutte. Oltre a questa guida, possiamo aiutarti a scansionare l’albero della realtà e trovare il frammento di reliquia come parte della linea di missioni di Vibin del gioco.