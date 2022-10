L’aggiornamento Sumeru di Genshin Impact si basa su stereotipi, confonde culture

Allettanti bancarelle di cibo che vendono pentole calde frizzanti e speziate adornano le strade di Genshin Impactè il porto di Liyue. Koi colorati nuotano in tranquilli stagni di loto su una terrazza sopra la città meticolosamente costruita. Se il giocatore lo desidera, può prendere parte a un pesce bollito d’acqua ispirato al Sichuanese in un ristorante dove il personaggio del giocatore Xiangling cucina. Mentre il sole tramonta sulle catene montuose che sovrastano la città, il lento duetto di erhu e arpa ravviva il paesaggio. Attraverso il design e le composizioni musicali, gli sviluppatori di Hoyoverse dipingono un fantastico facsimile di Guangdong, Xiamen o delle città portuali delle province meridionali della Cina.

Nonostante tutto lo sforzo che la propaganda di stato cinese fa per mostrare i paesaggi tradizionali cinesi, le agenzie turistiche potrebbero essere state superate da un videogioco. Entrando nel suo terzo anno, l’attenzione ai dettagli del gioco di avventura open world ha attirato i fan – e i loro portafogli – nel sistema gacha. Il mondo e la sua storia rimangono liberi di esplorare, mostrando ambiziosi trionfi visivi di paesaggi ispirati a luoghi nel mondo reale. Tuttavia, questa attenzione ai dettagli non è universale. Inazuma, uno shogunato pseudo-giapponese, e Sumeru, che mescola riferimenti culturali, direzione artistica e allusioni linguistiche del Medio Oriente e dell’Asia meridionale, mettono il gioco in stretta prossimità con le tese questioni razziali e politiche del mondo reale. Mentre i registi e gli sceneggiatori di Hoyoverse si allontanano dai veri e propri ambienti di gioco di ruolo fantasy ispirati all’Europa e all’Asia orientale, espongono i limiti della narrazione dell’eccessiva dipendenza dagli stereotipi e dell’uso insensibile della storia della vita reale.

Immagine: Hoyoverse via Rui Zhong

Per ciascuno dei principali aggiornamenti del gioco, Genshingli sviluppatori prendono il volante di stream di anteprima dei contenuti chiave. In queste occasioni, la leadership di Hoyoverse prende in prestito il microfono dai doppiatori del gioco e annuncia i dettagli dell’aggiornamento tra le patch standard di sei settimane. Le notifiche chiave delle patch, come i lanci nelle regioni, sono trasmesse dal fondatore di Hoyoverse Liu Wei, che intervista vari team leader sotto lo pseudonimo di Da Wei. Le interviste allegre e contagiosamente entusiaste di Liu con i suoi colleghi, condotte in set elaborati basati sui luoghi di gioco, offrono dettagli sulle nuove meccaniche di gioco con il personale che ha apportato tali modifiche.

Nell’introdurre Sumeru in di Genshin Aggiornamento 3.0, Liu ha iniziato con una chat Genshin scrivendo Xiao Luohao, facendo domande come farebbe un amico collegiale davanti al caffè, usando il termine “compagno di classe” per riferirsi ai suoi subordinati. Ha quindi concesso il tempo sullo schermo alla trasmissione per gli sviluppatori che hanno messo insieme i dadi e i bulloni dell’aggiornamento. I progettisti di combattimento hanno discusso di nuove meccaniche nemiche. I membri del team ambientale hanno spiegato enigmi ed elementi interattivi, come i punti di presa accompagnati dal suono di rampicanti. È un approccio di marketing ingegnosamente semplice e di bell’aspetto. Di conseguenza, il rapporto dello studio con i giocatori è molto più informale rispetto agli annunci di alto livello che le società di giochi AAA in genere utilizzano per le anteprime.

Quando il Genshin Impact il team discute di un personaggio basato su Liyue in cui hanno dedicato particolare impegno, come il cantante d’opera Yun Jin, descrivono ricerche e scritti culturalmente specifici che sono entrati nel processo di sviluppo. Ma quando si descrivono le rispettive regioni di gioco di Sumeru, i confronti con le somiglianze del mondo reale erano assenti dai commenti degli sviluppatori. I disegni dei personaggi di Sumeru hanno riferimenti visivi a tessuti e accessori amazigh, nubiani e persiani. Ma i commenti in anteprima in gran parte non hanno affrontato queste influenze culturali, relegando invece tali descrizioni dei personaggi ai ruoli di combattimento e storia nel gioco. Opaci sono anche i processi decisionali per l’inclusività per le regioni diverse da Liyue.

La costruzione del mondo di Hoyoverse per Genshin Impact, sia nel gioco che nella sua crescente attività nel metaverso, non ha badato a spese fornendo esperienze coinvolgenti per i fan in tutta l’Asia e nei server globali. L’azienda ha rinominato la sua filiale internazionale da Mihoyo a Hoyoverse a febbraio e da allora ha collaborato con marchi che vanno dalle catene di fast food come KFC China a Cadillac. È probabile che un’imminente collaborazione anime di Ufotable attiri ancora più fan nel gioco. E GenshinI concerti dal vivo, un’altra serie di progetti interni nel mondo reale, presentano artisti provenienti da regioni della vita reale che hanno ispirato i brani di Yu-Peng Cheng. I video musicali presentano la London Symphony Orchestra e musicisti folk che si esibiscono in una foresta simile a Sumeru. Simili collaborazioni musicali cariche di artisti di musica tradizionale sono state organizzate per la regione precedente, Inazuma, di ispirazione giapponese.

A differenza di altri progetti del metaverso che presentano gli occhi da pesce morto di Meta Mark Zuckerberg, la tavolozza dei colori brillante e i design degli anime che si trovano nei giochi di Hoyoverse consentono ai fan di trovare i personaggi preferiti all’interno di un cast sempre più colorato. In Genshin in particolare, i personaggi giocanti e non hanno vestiti e tratti del viso con una resa dettagliata, per non parlare dei paesaggi lussureggianti che compongono i segmenti di esplorazione dei giochi. Il lavoro sui personaggi ha anche enfatizzato il favoritismo dei giocatori e il successivo investimento nel sistema gacha. Più entusiasmo e fascino ispira un personaggio, più tiri i giocatori sono disposti a spendere.

Man mano che questo pubblico globale cresce, Hoyoverse e Genshin devono affrontare questioni politiche nel mondo del loro gioco e non solo. Al rilascio di Sumeru, i fan hanno criticato il colorismo nei design dei personaggi, in particolare quando sono trapelati i personaggi 3.0. Oltre al tono della pelle, i design dei personaggi femminili dei personaggi dei giocatori di Sumeru favoriscono l’ombelico nudo e l’ispirazione per i costumi di danza del ventre. Candace, Dehya e Nilou indossano tutti costumi da harem – e questi sono tutti personaggi che Genshin i giocatori hanno definito “waifus” da collezione. Anche il dio regionale, il piccolo e dalla pelle pallida Kusanali, ha poca somiglianza con le persone delle culture dell’Asia meridionale e del Medio Oriente a cui la sua terra fa riferimento in dettaglio.

Quando le bancarelle della regione vendono panipuri e pollo tandoori e flauti di musica sitar meticolosamente composti attraverso città e giungle, il design dei personaggi e la scrittura stereotipata dei gruppi minoritari sembrano ancora più evidenti. Nilou e Kusanali risiedono in una città di raffinati studiosi, mentre Candace e Dehya provengono da tribù di nomadi del deserto che fungono anche da nemici della folla. Per alcune persone della capitale di Sumeru, sono descritti come “veri soldati di ventura che faranno qualsiasi cosa per soldi”.

Grafica chiave con i personaggi della regione Sumeru di Genshin Impact. Immagine: Hoyoverse

Sumeru esemplifica i problemi legati alla fatturazione di un gioco sul viaggiare per il mondo come politicamente neutrale e i rischi che gli sviluppatori corrono quando si avventurano più lontano da ciò che è loro familiare. L’attenzione non uniforme del team ai dettagli diventa più evidente quando si esaminano i primi video dietro le quinte di Hoyoverse condivisi su YouTube. Quando si lavora con la cultura cinese Han, condivisa dagli sviluppatori, tutto, dai dettagli architettonici ai dibattiti in team sui movimenti di un personaggio ispirato all’opera di Pechino, viene pianificato fino all’ultimo pixel. Il gioco può essere fantastico, ma quando gli sviluppatori lo desiderano, possono copiare su carbone le ispirazioni culturali che vogliono ottenere.

L’aumento della sensibilità culturale e dell’inclusività nei giochi da parte dello studio arriva in un momento in cui il business dell’intrattenimento elettronico sta attraversando una crescita complessivamente difficile. In Occidente, grandi aziende come Ubisoft, Activision Blizzard e Wizards of the Coast stanno affrontando pubblicamente le reazioni dei dipendenti e dei fan per casi di crisi, molestie sul posto di lavoro e scrittura di personaggi razzisti, rispettivamente. Dungeons & Dragons in particolare sta tentando di allontanarsi dagli archetipi “buoni” e “cattivi” per le sue varie razze, rimuovendo di recente le descrizioni razziste degli Hadozee simili a primati. Intanto il passato Genshin la controversia sul basare i movimenti dei mostri sugli indigeni è stata in gran parte attribuita al dramma dei fan. Tuttavia, gli sviluppatori sono rimasti in silenzio sui problemi di progettazione dei personaggi e dei mostri del gioco, pur continuando ad abbinare il cibo fotorealistico a scelte di costumi che mescolano la cultura dell’Asia meridionale e del Medio Oriente senza rima o motivo. I fan hanno sottolineato che i movimenti della ballerina Nilou sono stati meticolosamente studiati, ma che il suo costume di danza del ventre non corrisponde alle sue esibizioni in stile persiano.

I problemi di razza e le ispirazioni della vita reale del gioco rimangono irrisolti nel continente di Teyvat, anche se il gioco fa riferimento alla politica nei suoi scritti altrove. Mentre Genshin fiorisce sulle rappresentazioni culturali della cultura cinese Han all’interno della sua regione di Liyue, è la regione dell’elemento elettrico che si avvicina di più alla storia politica della vita reale. Nell’arcipelago di Inazuma, ispirato al Giappone, dove i viaggi all’esterno sono proibiti dal loro sovrano shogun, gli individui con gli emblemi degli dei vengono braccati e privati ​​della loro ambizione. Le inquisizioni guidate dai militari e la guerra con l’isola Watatsumi simile a Ryukyu sono parallele alle divisioni ancora presenti ad Okinawa. Più a sud, nell’oceano, c’è l’isola di Tsurumi, sterile e ombreggiata dalla nebbia, ma con fantasmi e luoghi che portano nomi nella lingua Ainu. All’interno di questi dettagli, GenshinGli sviluppatori e gli scrittori di ‘s sono stati a cavallo del confine tra ispirazione e riferimenti diretti a tensioni etniche della vita reale, conflitti politici e ferite storiche. È chiaro che qualsiasi sviluppatore, tanto meno uno che ha incassato $ 3,7 miliardi di entrate da iOS e Google, dovrebbe procedere con cautela.

Sebbene il gioco sia pensato per essere coinvolgente, la domanda su quali giocatori sono immersi e quali alienati sarà probabilmente una domanda che i giocatori di minoranza continueranno a porsi

La politica di Inazuma e l’introduzione di Sumeru indicano un punto di svolta per il protagonista del gioco, il Viaggiatore. Ma attraverso Paimon, il compagno fluttuante che li ha seguiti fin dall’inizio, Genshin Impact dà al giocatore il permesso di scrollarsi di dosso il peso delle storie che sta attualmente raccontando. Mentre segue il giocatore attraverso Sumeru, Paimon si lamenta dei nomi difficili da pronunciare e delle diete vegetariane della nuova terra. Queste nozioni di usanze “strane” da parte di nazioni al di fuori GenshinLe regioni asiatiche ed europee esotizzano altre culture e centrano le prospettive a maggioranza etnica non solo del giocatore, ma anche degli sviluppatori. Sebbene il gioco sia pensato per essere coinvolgente, la domanda su quali giocatori sono immersi e quali alienati sarà probabilmente una domanda che i giocatori di minoranza continueranno a porsi.

Le narrazioni di viaggio e di viaggio non sono e non possono essere politicamente neutre, in particolare nei prodotti della cultura pop che hanno fantasie di potere radicate nel loro design e scrittura. Nel contesto di Genshin ImpactNei primi due anni, il protagonista è stato un cavaliere errante armato di spada che ha salvato il popolo di tre delle sette regioni di Teyvat. Cosa potrebbe risparmiare Genshindel futuro e fornire una comunità più inclusiva potrebbe non fare affidamento sulla maestria del loro eroe, ma su un impegno inclusivo e un rapporto più onesto con i fan critici.