L’aggiornamento settimanale di GTA Online aggiunge la muscle car Imponte Ruiner ZZ-8, il bottino di contrabbando e altro ancora

Grand Theft Auto Online è una delle migliori esperienze open world che puoi avere in questi giorni, e ciò è in gran parte dovuto ai suoi aggiornamenti settimanali. Per la settimana del 18 agosto, quel contenuto include una nuova auto sciccosa, un aereo di contrabbando e altre vetrine di veicoli.

Il post del blog Rockstar punta i riflettori sull’Imponte Ruiner ZZ-8 per l’aggiornamento di questa settimana. “Gli anni 2000 non ci hanno dato molto tranne la disillusione”, si legge, iniziando con una nota piuttosto cupa. “Ma per coloro che se lo ricordano, ci hanno anche regalato lo ZZ-8 ad alte prestazioni, il più grande modello della stirpe Ruiner”. A partire dall’aggiornamento, il Ruiner può essere acquistato da Southern San Andreas Super Autos.

Il post descrive in dettaglio molte altre auto che puoi anche ritirare ora, con cinque modelli in mostra al Premium Deluxe Motorsport. A fare il suo debutto in Grand Theft Auto Online è il classico Vapid Speedo rosso. Gli altri quattro sono la sella marrone Weeny Dynasty, la ghisa metallica argento Vulcar Fagaola, il verde oliva Karin Sultan e il DeClasse Impaler giallo metallizzato. Nel frattempo, lo Showroom di Luxury Autos ha un Ocelot Pariah a metà sconto, oltre al nuovo Imponte Ruiner. I giocatori di PlayStation 5 e Xbox Series X/S possono anche visitare Hao per provare l’Übermacht Sentinel XS.

Per quanto riguarda i veicoli nel cielo, si può vedere periodicamente un aereo di contrabbandieri che sorvola Los Santos. Se va giù, puoi andare sul luogo dell’incidente per prendere tutto il bottino per te. Qualcuno ha “stivato nascondigli di contrabbandieri in aree remote di Southern San Andreas”, quindi c’è un sacco di cose buone da incastrare.

GTA Online riceve aggiornamenti settimanali, ma a metà luglio è stata aggiunta anche l’espansione Criminal Enterprise, che ha aggiunto una serie di nuovi veicoli e missioni. Per chi fosse interessato a completare queste nuove missioni, possiamo dare una mano. Abbiamo guide su come completare il rifornimento della barra e su ogni fase del lungo percorso di Operation Paper.