L’aggiornamento Quarry aggiunge DLC multigiocatore online e abiti dei personaggi

L’aggiornamento Quarry ha aggiunto alcune delle ultime funzionalità rimaste mancanti nel gioco, con The Wolf Pack impostato per cambiare il modo in cui i fan vivono il gioco.

Non solo questa nuova patch è ora disponibile per il download, ma i fan possono scoprire tutto al riguardo leggendo le note ufficiali.

Ecco tutto ciò che sappiamo è cambiato come parte dell’ultimo aggiornamento di Quarry disponibile ora su tutte le piattaforme compatibili.

La cava | Trailer ufficiale dei riconoscimenti BridTV 10514 La cava | Trailer ufficiale dei riconoscimenti https://i.ytimg.com/vi/icL_JlPLkeI/hqdefault.jpg 1034743 1034743 centro 13872

La grande novità dell’aggiornamento Quarry di questa settimana è che gli sviluppatori di Supermassive Games hanno aggiunto la modalità Wolf Pack. Per coloro che potrebbero aver perso il suo annuncio, Wolf Pack consente di giocare utilizzando diverse opzioni multiplayer online.

Rigorosamente solo su invito, Wolf Pack consente di ospitare un gioco con un massimo di sette amici inclusi. Non avranno accesso a ciò che sta accadendo, ma possono guardare cosa succede e il pubblico vota su ogni decisione chiave.

Le decisioni vengono prese utilizzando il risultato della votazione a maggioranza, che determina quale linea di condotta viene intrapresa. Ciò consente di sperimentare ulteriormente con la narrativa tentacolare disponibile, oltre a condividere il peso di ciò che accadrà dopo.