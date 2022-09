L’aggiornamento per sviluppatori di New Dead by Daylight spiega il sistema Finishing Mori

Dead by Daylight è uno dei migliori giochi horror in circolazione, e ciò è in gran parte dovuto al suo design multiplayer asincrono. Un giocatore è l’assassino, mentre tutti gli altri devono stare lontani dalla loro presa mortale, completare compiti e uscirne vivi. Le mosse finali di Memento Mori fanno parte del processo da un po’ di tempo ormai, ma lo sviluppatore Behavior Interactive le sta completamente rinnovando con un nuovo sistema Finishing Mori.

Puoi pensare a un Memento Mori come all'”attacco definitivo” di un assassino, attivato quando vengono soddisfatte determinate condizioni durante il gioco. Secondo l’ultimo aggiornamento degli sviluppatori, il Mori è “visto raramente” e ha “guadagnato una reputazione alquanto negativa nel corso degli anni, essendo usato per ripicca contro un particolare sopravvissuto”. Il nuovo sistema Finishing Mori ha lo scopo sia di rendere la mossa più comune sia di impedirne un uso dispettoso.

Ecco come funziona: se l’assassino uccide, aggancia o abbatte ogni sopravvissuto, il Mori verrà attivato automaticamente per l’ultimo sopravvissuto eliminato. Prima di questo momento, avrà luogo un evento Last Standing, che darà all’ultimo sopravvissuto rimasto un campo visivo più ampio. Salvare qualcun altro pone fine a questo stato intensificato, mentre essere abbattuto attiva il Mori finale e chiude il gioco. A causa di questi cambiamenti, anche essere abbattuti funzionerà in modo diverso: i sopravvissuti si rialzeranno automaticamente dopo 45 secondi, senza la necessità di un vantaggio di auto-rianimazione.

Ciò significa anche che alcuni vantaggi stanno cambiando: il post sul blog di Behaviour ha l’elenco completo. Per quanto riguarda le offerte di Memento Mori, che erano necessarie per attivare la mossa speciale, non vengono più utilizzate nelle uccisioni. Invece, le offerte ora conferiscono un bonus Bloodpoint in base al numero di sopravvissuti uccisi prima dell’attivazione del Finishing Mori.

Queste modifiche faranno prima parte della build di prova pubblica di Dead by Daylight, quindi potrebbero esserci alcune modifiche aggiuntive prima che l’aggiornamento finale venga rilasciato per tutti i giocatori. Ad esempio, se stai giocando al nuovo capitolo Project W a tema Resident Evil, puoi continuare normalmente. Queste modifiche non saranno completamente implementate fino a dopo l’imminente aggiornamento 6.3.0 del gioco.