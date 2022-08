L’aggiornamento MultiVersus impedisce ai giocatori che utilizzano mod di avviare il gioco

Se c’è un gioco su PC, allora ha una community di mod. Warner Bros.’ il gioco di combattimento platform MultiVersus non fa eccezione e, considerando tutte le diverse proprietà da cui trae spunto, incoraggia quasi i giocatori esperti ad aggiungere le proprie creazioni al roster. Purtroppo, l’ultimo aggiornamento del gioco ha impedito a quei giocatori di avviare il gioco se hanno delle mod installate.

Il modder di MultiVersus @GhostsSoup ha confermato il cambiamento su Twitter, lamentandosi del fatto che lo sviluppatore Player First Games abbia “ucciso il modding di qualsiasi tipo”. Sembra un po’ ipocrita dato il nome dello studio, ma dall’ultimo aggiornamento è vero.

Multiversus non si avvierà più se hai delle mod installate. Hanno ucciso qualsiasi tipo di modding. Se mai troveremo un modo per aggirare questo, mi assicurerò di pubblicarlo, ma al momento nessuna mod funzionerà. — Ghost (@GhostsSoup) 17 agosto 2022

La scritta era sul muro per i modder prima di questo aggiornamento, poiché cose come le skin personalizzate stavano mettendo nei guai gli streamer. La maggior parte di questi erano innocui, portando altri personaggi nel gioco come re-skin di quelli che sono effettivamente nel roster. Il direttore creativo Tony Huynh sembra a posto con le mod dal lato degli sviluppatori, avendo precedentemente parlato di rimuovere le barriere per i nuovi arrivati ​​nei giochi di combattimento. Il problema sembra quindi riguardare l’editore (e il proprietario dell’IP) Warner Bros.’ lato. Le skin sono una fonte di entrate per il gioco free-to-play e le mod si oppongono.

Un altro punto critico qui è la natura sempre online del gioco. Non è raro che i giochi per PC limitino le mod solo al gioco offline, ma MultiVersus non lo offre. Modalità di allenamento come The Lab o giochi personalizzati locali sarebbero apparentemente ambienti sicuri per l’uso delle mod, ma sono inaccessibili quando sono presenti le mod, insieme al resto del gioco.

Questa è una notizia deludente per i modder, ma MultiVersus ha molti più personaggi ufficiali all’orizzonte. Black Adam della DC Comics e GremlinGli Stripe arriveranno entrambi durante la prima stagione, dopo Morty alla fine del mese. Le linee vocali trapelate puntano anche verso Beetlejuice e The Wicked Witch che si uniranno al roster in futuro.