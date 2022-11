L’aggiornamento gratuito di Marvel’s Avengers offre il raid Cloning Lab e Winter Soldier

Buone notizie, I Vendicatori della Marvel giocatori: il tuo contenuto di fine gioco è arrivato.

Tecnicamente, la minaccia di livello Omega del laboratorio di clonazione era quasi prevista due anni fa, poco dopo il lancio dell’ensemble action-adventure su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One. Ma nel 2020, Crystal Dynamics non ha detto esattamente quando il non-call-a-raid del gioco stava arrivando, tuttavia, solo che sarebbe stato parte delle missioni e dei contenuti di fine gioco che avrebbero distribuito bottino da speciali pool di ricompense.

In ogni caso, Cloning Lab Omega-Level Threat è diventato disponibile con un aggiornamento del titolo lanciato martedì. Nell’attività, il principale cattivo della campagna, la Scienziata Suprema Monica Rappacini, ha rianimato MODOK ma non è in grado di tenerlo sotto controllo. MODOK ce l’ha con i supereroi e “ha sviluppato nuove tattiche da quando i giocatori lo hanno affrontato a San Francisco”, afferma Crystal Dynamics, riferendosi a una parte precedente della campagna.

Il laboratorio di clonazione è una battaglia quattro contro uno, eroi contro MODOK, e ci si aspetta che gli eroi siano di alto livello. I giocatori dovranno essere Power Level 175 per entrare; il bottino è limitato al livello di potenza 185.

Oltre al raid, The Winter Soldier – Bucky Barnes – si unisce alla formazione come eroe giocabile con lo stesso aggiornamento. Crystal Dynamics afferma che Winter Solider è “un eroe quasi puramente incentrato sull’assalto”, con un set di mosse che infligge danni evocativo dei suoi mentori, Capitan America e Vedova Nera. The Winter Soldier è accompagnato da una catena di missioni che riporta Barnes sulla via del bene (dopo un accurato e traumatizzante lavaggio del cervello); completarlo premia i giocatori con il suo classico costume da Bucky.

I Vendicatori della Marvel ha avuto il suo primo vero raid – con Klaw – l’anno scorso, quando i giocatori di PlayStation hanno ottenuto Spider-Man come eroe esclusivo della piattaforma.