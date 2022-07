L’aggiornamento di The Sims 4 introduce importanti bug di invecchiamento e incesto romantico

I Sims 4è nuovo Anni del liceo l’espansione è stata lanciata giovedì, ma l’aggiornamento del gioco base dell’inizio della settimana ha avuto alcuni effetti collaterali non intenzionali: sta facendo invecchiare troppo velocemente alcuni Sim, mentre altri stanno diventando attratti dai membri della famiglia.

Un rappresentante per The Sims 4 ha riconosciuto i bug dei Sims che invecchiano automaticamente in un tweet sull’account Twitter ufficiale dei Sims. “Attualmente stiamo indagando su casi in cui i Sim invecchiano automaticamente nei salvataggi utilizzando la durata della vita breve o lunga”, ha affermato EA tramite l’account The Sims. “Raccomandiamo di giocare temporaneamente o di creare nuovi salvataggi con la durata di vita predefinita/”normale”, mentre lavoriamo verso una soluzione.”

Immagine: Maxis/Electronic Arts tramite Polygon

Giocatori che accedono I Sims 4 riceverà anche un avviso pop-up sul bug, incoraggiando i giocatori a non giocare a Sim che sono stati contrassegnati con una durata di vita breve o lunga. (I Sims 4 ha tre opzioni di durata della vita: breve, normale e lunga.) I Sims possono comunque morire in incidenti indipendentemente dall’opzione scelta, ma questo consente ai giocatori di scegliere quanto lunga è la loro vita naturale.

I Sims 4 i giocatori sui social media e su Reddit stanno segnalando che i loro Sim stanno invecchiando troppo in fretta e che i vecchi Sim stanno morendo.

Un designer di qualità per I Sims 4 chi va da SimGuruNick su Twitter ha menzionato il bug dell’incesto, notando che lo sviluppatore sta lavorando a una soluzione. I giocatori hanno riferito che i loro Sims stavano ricevendo “desideri” – un sostituto dei “capricci” aggiunti in un recente aggiornamento – per uscire con i loro familiari. I desideri sono in genere basati sulla personalità e sui tratti di un Sim e includono cose come chiamare un amico, uscire con un sim specifico o essere rapiti dagli alieni. Ci sono anche “paure” – cose come la morte, il fallimento e le piante delle mucche.

Soddisfare i desideri di un Sim fa guadagnare punti che possono essere utilizzati per acquistare cose, così come superare le paure.

“Volevo solo riconoscere che il desiderio di uscire con un membro della famiglia è qualcosa di cui sappiamo, ci siamo riproposti, ci stiamo lavorando”, ha scritto SimGuruNick. “Stiamo cercando di risolverlo al più presto, grazie per tutte le segnalazioni di bug, lo apprezziamo. Ovviamente stiamo lavorando anche sul bug dell’invecchiamento”.

Polygon ha contattato Electronic Arts per ulteriori informazioni e aggiornerà questa storia quando la società risponderà.