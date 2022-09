L’aggiornamento di settembre per PlayStation Plus aggiunge la classica sorpresa premium

Gli abbonati PlayStation Plus di settembre 2022 Premium hanno appena ricevuto un gradito impulso da Sony.

Come parte dell’annuncio del livello essenziale di oggi, l’azienda ha deciso di svelare i suoi piani per il futuro.

Ciò includeva l’imminente aggiornamento in arrivo nella libreria Premium e quali nuovi titoli saranno disponibili entro la fine del mese. E i fan hanno ricevuto una gradita sorpresa quando è stato rivelato che sarebbe stata inclusa una raffica di titoli classici.

Cover per console PS5 BridTV 7236 Cover per console PS5 921899 921899 centro 13872

Come parte del suo prossimo aggiornamento PlayStation Plus Premium, Sony aggiungerà sei giochi dal suo catalogo precedente.

L’aggiunta di giochi classici al Premium si rivelerà sempre popolare tra i fan e, avendo perso settimane senza alcun aggiornamento significativo, il livello Premium avrà presto accesso a questi giochi delle generazioni PS1, PS3 e PSP:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Sam e Max torneranno su @PlayStation il 29 settembre! I remaster di Sam & Max Beyond Time and Space e (per la prima volta su PlayStation) Sam & Max Save the World arriveranno entrambi in sole quattro settimane. Ci vediamo! pic.twitter.com/I1R2edNuZN — Skunkape (@skunkape) 31 agosto 2022

Visualizza Tweet

Filtro sifone 2 – PS1Gli agenti dell’agenzia Gabe Logan e Lian Xing scoprono che un complotto per svendere il micidiale virus Siphon Filter ha origine all’interno della loro stessa organizzazione. Rilasciato originariamente nel 2000, Siphon Filter 2 è stato migliorato con filtri video personalizzati per up-rendering, rewind, salvataggio rapido e personalizzato.

La collezione astuta – PS3La Sly Collection presenta un trio di avventure d’azione stealth sotto forma dell’originale Sly Cooper, Sly 2: Band of Thieves e Sly 3: Honor Among Thieves. Ma non è tutta la bontà Sly che puoi goderti questo mese…

Sly Cooper: Ladri nel tempo – PS3Le pagine del Thievius Raccoonus stanno scomparendo e ora Sly e The Gang devono tornare insieme per salvare l’eredità del Clan Cooper dalla distruzione per sempre.

L’hackpack di Bentley – PS3Con tre dei minigiochi arcade di ispirazione retrò di Sly Cooper Thieves in Time, Bentley’s Hackpack introduce 20 livelli aggiuntivi e 100 sfide per ogni gioco. I giochi includono anche tonnellate di bottino Sly Cooper da collezionare e cameo dell’intera banda di Sly Cooper.

Toy Story 3 – PSPAiuta Buzz, Woody e il resto dei giocattoli a garantire che nessun giocattolo venga lasciato indietro e divertiti con i minigiochi in questa avventura originariamente rilasciata per PSP, ora migliorata con up-rendering, rewind, salvataggio rapido e filtri video personalizzati.

Regno del Paradiso – PSPOriginariamente rilasciato su PSP, il gioco è ora migliorato con l’up-rendering, il rewind, il salvataggio rapido e i filtri video personalizzati.

Questi nuovi giochi classici saranno disponibili per l’accesso insieme a una serie di altri titoli a partire dal 20 settembre. Sony non ha annunciato una data di fine per la loro inclusione in questo momento.

Mostra tutto

In altre notizie, Rust September 2022 Update e PC Server Wipe Time