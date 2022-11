L’aggiornamento di metà stagione di Overwatch 2 per la Stagione 1 è stato posticipato di nuovo

Dopo essere già stato posticipato per settimane, l’aggiornamento di metà stagione per la Stagione 1 di Overwatch 2 è stato nuovamente posticipato. In un post sul forum che annunciava il ritardo, il Community Manager di Overwatch Craig ha affermato che si tratta di “risolvere un problema critico”. Non è stata fornita alcuna formulazione specifica su quale sia questo problema critico, ma se Blizzard lo sta respingendo, è probabile che sia stato un bug rivoluzionario che ha dato ad alcuni eroi un vantaggio significativo o ha completamente interrotto il gioco.

La formulazione del forum è piuttosto ambigua, non dando alcun tipo di lasso di tempo per l’effettivo rilascio della patch di aggiornamento. Dato che la versione per console Xbox di Overwatch 2 richiede aggiornamenti significativi per essere sottoposta a certificazione all’interno della rete, ciò potrebbe ritardare l’aggiornamento di circa una settimana su tutte le piattaforme. Naturalmente, senza alcuna tempistica ufficiale fornita, questa è solo una speculazione.

Come accennato in precedenza, questa non è la prima volta che la patch di metà stagione viene ritardata. Sebbene l’unico contenuto pubblicamente noto nell’aggiornamento sia una serie di buff e nerf per Zarya, Genji, Kiriko e Sombra, ci sono anche correzioni di bug che riporterebbero Mei e ciò che Blizzard chiama “contenuto di base”. Inoltre, se eri uno spettatore della recente Overwatch League Postseason, anche i tuoi incentivi e vantaggi per la visione sono stati posticipati, così come la rotazione del negozio della Overwatch League, ma il negozio in-game di Overwatch 2 avrà comunque la sua rotazione come programmato.

Si spera che qualunque cosa stia trattenendo questo aggiornamento venga risolto prima piuttosto che dopo. A questo punto, l’aggiornamento di metà stagione può essere chiamato la patch dei tre quarti. La fine della stagione si avvicina rapidamente entro le prime due settimane di dicembre. Mentre puoi aspettarti un altro aggiornamento in quel momento, è improbabile che contenga molti cambiamenti di eroi come questo dovrebbe, ma avrà un nuovo passaggio di battaglia per i giocatori su cui iniziare a lavorare.