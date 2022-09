L’aggiornamento della stagione 4 di Fortnite Paradise aggiunge nuovi poteri e armi di Chrome

FortniteLa nuova stagione è arrivata e porta i giocatori in un mondo dove tutto è lucido e cromato. Fortnite: Capitolo 3 La stagione 4 si chiama Paradise e porta nel gioco nuovi poteri, armi e luoghi, oltre a un nuovo Battle Pass con skin come Spider-Gwen.

La più grande novità del gioco è Chrome Splash, che consente ai giocatori di rendere i muri penetrabili, permettendoti di spararci attraverso, se vuoi, o anche semplicemente saltarci attraverso, se è più facile. I giocatori possono anche lanciare il Chrome Splash su se stessi, dando loro nuovi poteri, inclusa la capacità di scattare a mezz’aria (anche attraverso i muri) e di diventare un blob argentato durante lo sprint.

Paradise apporta anche ulteriori modifiche alla mappa, aggiungendo l’Herald’s Sanctum come punto di interesse e aggiornando aree come Condo Canyon per fluttuare nel cielo. Questi nuovi POI fluttuanti saranno accessibili solo tramite D-Launcher, che sono sparsi in tutta l’isola.

I giocatori possono anche trovare alcune armi che sono state Chromified. Queste armi includeranno il fucile a pompa EvoChrome e il fucile a raffica EvoChrome e possono essere saccheggiate dai forzieri di Chrome. Insieme ai loro nuovi effetti e al danno unico, le armi aumenteranno anche la loro rarità quanto più danneggerai i nemici con loro. Oltre alle nuove armi di Chrome, Epic sta riportando anche una varietà di armi dall’arsenale della scorsa stagione, oltre alle armi che sono state nel Vault nelle ultime stagioni.