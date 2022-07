L’aggiornamento della stagione 2 di Age of Empires 4 introduce nuove mappe, eventi e altre modifiche

Stagione 2 di L’era degli imperi 4 è qui. Con questo ultimo aggiornamento, lanciato martedì, arriva un evento speciale, una nuova mappa e una manciata di nuove modifiche alla qualità della vita per aiutare a migliorare l’esperienza complessiva dei giocatori.

La nuova mappa è un’area boschiva chiamata The Pit e il nuovo evento premia la consueta collezione di oggetti digitali, come gli stemmi. Per quanto riguarda le modifiche più tecniche, un sistema di voto in alto o in basso consente ai giocatori di classificare le mappe che vogliono o non vogliono giocare nelle partite rapide o classificate. Il team di Relic Entertainment ha anche reso più facile per i giocatori modificare i propri controlli, assegnare tasti di scelta rapida e rimappare i comandi in generale. L’ultima patch aggiunge anche una “vista panoramica” per offrire ai giocatori una migliore visuale a volo d’uccello delle loro gloriose civiltà.

Gli sviluppatori hanno notato che dopo l’ultimo aggiornamento, il gioco salva e riproduce le versioni precedenti di L’era degli imperi 4 non sarà più utilizzabile, anche se i progressi della campagna non andranno persi, hanno affermato. “Anche se facciamo del nostro meglio per ridurre al minimo l’impatto sui salvataggi, i salvataggi Campagna e Schermaglia della patch precedente sono interessati e non saranno più accessibili dopo l’aggiornamento.”

L’era degli imperi 4 è il prossimo capitolo della storica serie strategica in tempo reale di Relic e World’s Edge. È stato lanciato per PC Windows in ottobre ed è attualmente disponibile per gli abbonati a PC Game Pass. L’era degli imperi 4 si svolge in epoca medievale, dove i giocatori gestiscono le risorse per far crescere i loro imperi nel modo più efficiente e rapido possibile. Il gioco ha anche modalità competitive, che includono duelli, giochi di squadra o guerre contro tutti con altre civiltà. Tutti questi possono essere giocati offline contro avversari IA o online con altri giocatori.

Gli sviluppatori hanno anche apportato diverse modifiche minime ad altri aspetti del gioco, che possono essere trovati sul sito Web ufficiale del gioco.