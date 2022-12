L’aggiornamento degli oggetti personalizzati di Mario Kart 8 Deluxe consente ai giocatori di scegliere i propri potenziamenti

Un aggiornamento gratuito a Mario Kart 8 Di lusso, disponibile in questo momento, promette di creare ogni tipo di caos, quello buono, nelle gare VS offline e in alcune modalità di squadra online. Con la nuova opzione Oggetti personalizzati, i giocatori possono specificare quali oggetti compaiono nel gioco e persino assegnarli a squadre specifiche.

Gli oggetti personalizzati consentono ai giocatori di scegliere in modo casuale quali potenziamenti compaiono nelle scatole o di disattivarli tutti. Oppure i giocatori possono eseguire power-up tutti Bullet Bill o un mix di classici Super Mario Kart potenziamento.

Se pensi subito: Oh, Dio, come sarebbe una gara di sole conchiglie blu? Beh, lo sono anche tutti gli altri!

Funziona anche in entrambe le direzioni. Sbarazzati di quei dannati power-up che ti bloccano sempre quando arrivi al primo posto!

Questo è il migliore. Non voglio mai più giocare con il potenziamento del fulmine. — Joe (@Kamakazie) 7 dicembre 2022

Significa anche che puoi sbarazzarti delle monete come premio per la scatola degli oggetti, perché chi altro non lo fa detestare raccogliendo il cambiamento quando sei alla disperata ricerca di una conchiglia rossa o di un fiore di fuoco?

OMG PUOI DISATTIVARE L’ARTICOLO DELLA MONETA — ⭐️Rossini⭐️ (@tldr_imskinny) 7 dicembre 2022

L’aggiornamento gratuito è disponibile in questo momento. Arriva insieme al lancio della terza ondata di DLC del Booster Course Pass premium, che aggiunge altri otto brani al gioco, per un totale di 24. Altre tre ondate nel 2023 porteranno il totale a 48. Il Booster Course Pass costa $ 24,99 , ma è anche incluso nell’abbonamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, a $ 49,99 all’anno.