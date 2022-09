L’aggiornamento Business di BitLife ha una data di rilascio ufficiale e sarà il più grande aggiornamento fino ad oggi

Il team di BitLife ha commentato quando arriverà il tanto atteso aggiornamento Business per il gioco mobile. Il team ha preso in giro l’aggiornamento per diversi mesi e i fan non vedevano l’ora di metterci le mani sopra e creare un enorme impero commerciale con i loro personaggi. Per fortuna, i fan non dovranno aspettare ancora a lungo, con l’aggiornamento Business previsto per il rilascio il 12 settembre.

Il team di BitLife ha commentato che inizialmente prevedeva di rilasciare l’aggiornamento aziendale il 9 settembre, un venerdì. Tuttavia, ci sono state alcune complicazioni dalla loro parte e l’hanno spinto a lunedì per dare alla loro squadra una pausa adeguata dallo sviluppo, il che è estremamente comprensibile.

L’account Twitter di BitLife ha commentato che il team di sviluppo di Candywriters ha apportato gli ultimi ritocchi il 9 settembre e presenterà presto l’aggiornamento per l’approvazione. Si aspettano di rilasciarlo lunedì. Tuttavia, l’aggiornamento deve ancora essere approvato e, se succede qualcosa, potrebbe verificarsi un ritardo.

Lo stiamo finendo stasera e speriamo di pubblicarlo lunedì mattina (deve ancora essere approvato)! Questo è il nostro più grande aggiornamento finora e apprezziamo sinceramente la pazienza di tutti per sopportarci! — BitLife (@BitLifeApp) 10 settembre 2022

Salvo eventuali complicazioni impreviste con il processo di approvazione dell’aggiornamento aziendale o qualsiasi bug rivoluzionario scoperto in questa finestra finale, l’aggiornamento aziendale è quasi alle porte. Ci sono stati solo brevi commenti o piccoli teaser presentati dall’account Twitter di BitLife sull’imminente aggiornamento di Business. I giocatori possono controllare tutto ciò che sta dietro un’azienda, come impostare i costi fissi per i prodotti, il costo di marketing per pubblicizzarlo, quanto costerà ciascun prodotto, quanti vogliono mettere in produzione e molto altro.

Quando l’aggiornamento Business arriverà in BitLife, i giocatori vorranno assicurarsi di aver già acquistato il Business Job Pack sul proprio account. Questo sarà il modo in cui accederanno immediatamente al contenuto quando sarà reso disponibile. Si spera che sia il 12 settembre, ma la data potrebbe cambiare in base a ciò che accade durante il processo di approvazione.