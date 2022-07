L’aggiornamento 4.1.5 di Destiny 2 aumenta per il rilascio di modelli di armi nei dungeon, regola l’efficacia controversa di Airborn e altro ancora

L’aggiornamento di metà stagione 4.1.5 di Destiny 2 ha apportato modifiche a diversi punti critici della community, anche se resta da vedere se le modifiche alle maggiori lamentele dei giocatori vanno abbastanza lontano. Tra gli aggiornamenti c’era un aumento dei tassi di rilascio delle armi del Duality Dungeon, in particolare dei modelli di fabbricazione delle armi e modifiche generali alla statistica dell’efficacia aviotrasportata. C’erano anche aggiustamenti e correzioni per armature e altri bug, oltre a ciò che equivale a un nerf del danno PvE in tutte le classi Solar 3.0.

Le modifiche al tasso di rilascio del bottino del Duality Dungeon includono un ribilanciamento dei tassi di ricompensa di armature e armi, con i lanci di armi che ora favoriscono quelle ricompense che hanno modelli di creazione di armi. Prima dell’aggiornamento, era quasi impossibile raccogliere abbastanza modelli di armi opulente solo Duality per fabbricare il fucile a fusione epicureo o la mitragliatrice mitragliatrice Fixed Odds. Si spera che questo cambiamento renda quella fatica un po’ meno estenuante.

L’altro grande cambiamento è stato un adeguamento di vasta portata alla statistica Airborne Effectiveness (AE), che regola la precisione con cui un’arma spara mentre i giocatori saltano o in altro modo in aria. Prima dell’aggiornamento, anche con AE massimo, un giocatore in volo perfettamente fermo con un fucile da cecchino poteva ancora mancare a medio raggio. L’aggiornamento 4.1.5 riduce le penalità AE per la maggior parte delle armi e potenzia diversi vantaggi per garantire AE aggiuntivi nella speranza che la meccanica funzioni più come previsto. Questi aggiornamenti si aggiungono a quelli apportati nel precedente hotfix 4.1.0.4.

Ci sono stati diversi miglioramenti e correzioni aggiuntivi nell’aggiornamento, uno dei quali equivale anche a un nerf per Solar 3.0. Il giocatore-buff Radiant ha fornito un bonus al danno che si sommava ad abilità come un Warlock’s Empowering Rift o il Mod High Energy Fire Armor. Non è più così.

Gjallarhorn ha anche perso la sua capacità di detonazione di prossimità e i suoi round di branco di lupi ora infliggono solo la metà dei danni ai giocatori. Altri esotici hanno visto aggiustamenti di vario tipo, così come diversi archetipi di armi, inclusi fucili a pompa, fucili da ricognizione e cannoni portatili, vedendo alcuni dei cambiamenti più considerevoli. Sono state inoltre apportate diverse correzioni a vantaggi, abilità e problemi visivi dell’armatura, tra le altre soluzioni minori.