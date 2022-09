L’aggiornamento 3.1 di Genshin Impact semplifica notevolmente la decorazione della tua teiera

Genshin Impact è più di un semplice gioco di esplorazione open world. Oltre a completare le missioni attraverso la sua enorme mappa, il gioco ti consente anche di decorare edifici, piante, punti di riferimento e altro, in un regno separato chiamato Serenitea Pot (noto anche come Realm Within). È un simulatore di decorazione dettagliato e una modifica introdotta nella patch 3.1 lo ha reso ancora migliore consentendo ai giocatori di sovrapporre le decorazioni.

Il cambiamento apparentemente piccolo ha un grande impatto per i fan che sono super appassionati di decorazione poiché consente una maggiore flessibilità. Prima di questa patch, gli oggetti non potevano essere chiusi insieme e richiedevano invece una quantità variabile di spazio come buffer. Per aggirare questo problema, i fan hanno dovuto sfruttare un problema tecnico tremolante in cui si sarebbero dimenati tra le decorazioni prima di posizionarle. Il problema tecnico consentirebbe ai giocatori di posizionare gli oggetti nel raggio di altre decorazioni. Ora non è più un problema e i giocatori possono decorare a piacimento.

Genshin Impact ha un sacco di opzioni diverse per i giocatori: alcune persone si concentrano sull’esplorazione, altre si concentrano sulla creazione di personaggi forti e alcune si concentrano quasi esclusivamente sulla decorazione della loro teiera. Conosciuto nella comunità come “teiera principale”, questo gruppo di giocatori ha quasi immediatamente colto il cambiamento. Ora, sarà molto più facile sia per i decoratori più accaniti che per i designer casuali progettare il Genshin Impact regno dei loro sogni.