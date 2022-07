L’aggiornamento 18.2 di PUBG aggiungerà la nuova mappa Deston il 12 luglio

L’aggiornamento 18.2 di PUBG arriverà sulle versioni PC del gioco il 12 luglio e sulle versioni console dal 20 luglio al 21 luglio. L’aggiornamento porterà una nuova mappa al gioco chiamata Deston, originariamente nome in codice Kiki. Deston sarà disponibile come mappa caratteristica e giocabile in TPP e FPP. Le modalità disponibili di Deston possono variare in base alla regione, anche se le modalità Solo, Duos e Squads dovrebbero essere disponibili per la maggior parte delle persone. Le aree principali di Deston sono Ripton, Swamp, Concert, Hydroelectric Dam, Assembly e Arena. Ci sono anche spazi a Deston che saranno accessibili solo ai droni.

Ripton ha una “città scintillante” sommersa dall’acqua ed è qui che la maggior parte dei giocatori vedrà le torri più alte di Deston. Deston includerà due nuovi oggetti di utilità mappa: attacco per ascendente e paracadute di utilità. Gli oggetti di utilità mappa attivano speciali interazioni di gioco che ti consentono di viaggiare attraverso la mappa. Gli oggetti dell’utilità mappa vengono automaticamente inseriti nell’inventario dei giocatori una volta entrati a Deston e i giocatori non possono rilasciarli o scambiarli dall’inventario. Gli oggetti utili non influiranno sul peso dell’inventario, occuperanno il proprio slot e possono essere utilizzati tutte le volte che i giocatori desiderano. Ascender Attachment consente ai giocatori di salire e scendere dalle strutture.

Le nuove funzionalità che faranno parte di Deston includono le chiavi di sicurezza e le pompe del carburante. Le chiavi di sicurezza sono oggetti che si generano solo a Deston e i giocatori le usano per sbloccare le porte di sicurezza. Le chiavi di sicurezza sono impilate nell’inventario dei giocatori e sono oggetti monouso. Le pompe del carburante si trovano in tutta Deston e i giocatori possono usarle per rifornire i veicoli. Solo il conducente può interagire con le pompe del carburante e non c’è limite all’utilizzo delle pompe del carburante. Le pompe del carburante possono subire danni e, se perdono abbastanza salute, esploderanno.

Deston avrà anche una nuova arma chiamata 012 più un nuovo veicolo chiamato Airboat. L’Airboat consente ai giocatori di viaggiare sia per terra che per acqua, rendendo facile per i giocatori navigare nell’area della palude di Deston. Ci sarà anche un Survivor Pass: Deston che i giocatori potranno ottenere per migliorare la propria esperienza in Deston. L’aggiornamento 18.2 in PUBG correggerà anche alcune cose nel gioco e migliorerà alcune funzionalità. Ciò include il miglioramento delle mappe, il miglioramento delle opzioni grafiche sulle versioni console del gioco e l’incorporazione di un nuovo sistema chiamato Workshop.