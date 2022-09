Tower of Fantasy sta ricevendo un grande aggiornamento con la sua patch 1.5, portando una zona completamente nuova chiamata Isola artificiale e una serie di nuove funzionalità al gioco, oltre a nuovi boss, personaggi, armi, Simulacra e altro ancora.

Annunciato tramite Twitter con un video che descrive in dettaglio alcuni dei nuovi contenuti, l’aggiornamento 1.5 arriverà il 15 settembre, a poco più di un mese dall’uscita globale del gioco. La nuova zona dell’isola artificiale è al centro di questo aggiornamento, una nuova vasta area in cui i giocatori possono esplorare, raccogliere materiali e combattere nuovi nemici. Nel trailer sono mostrate le aree di Ring Arena, Puddled Lake e Rusty Iron Camp, che sono le stesse pianure verdeggianti ma cosparse di rovine del mondo di Asperia del gioco base.

C’è anche un nuovo boss chiamato Interdimensional Frostfire Dragon, un enorme drago meccanico volante che spara laser e missili dall’alto. Viene anche mostrata la possibilità di costruire una casa usando un sistema di costruzione di basi che sembra essere una versione più semplice del tipo che si trova nei titoli di sopravvivenza e artigianato open world.

Non menzionato direttamente nel trailer, ma in primo piano è il personaggio Claudia, attualmente disponibile come Simulacra solo sui server cinesi di Tower of Fantasy. Con lei mostrata in modo così prominente nel trailer, sarà probabilmente il terzo banner dell’evento limitato Weapon, dopo Frigg.

È probabile che i contenuti di Tower of Fantasy arrivino rapidamente alla versione globale del gioco, poiché ha un programma molto più accelerato rispetto alle versioni cinesi iniziali, probabilmente quindi i due possono raggiungere la parità prima che si verifichi un’altra versione significativa. Con l’annuncio dell’aggiornamento di Vera 2.0 già pubblicato tramite Gamescom, i giocatori non dovranno aspettare a lungo per dozzine e dozzine di ore di contenuti aggiuntivi. Ci sono anche quasi una dozzina di Simulacra e Armi aggiuntivi che non sono stati rilasciati in Occidente, quindi anche se i contenuti continuano a uscire rapidamente, ci sono mesi di aggiornamenti probabilmente in lavorazione per il divertimento dei fan.