L’aggiornamento 1.1 del firmware di Analog Pocket è qui: nessun jailbreak ancora

Un intero anno e mezzo dopo la data di rilascio prevista per gennaio, è finalmente uscita una beta per l’attesissima versione 1.1 del sistema operativo che alimenta Analogue Pocket. Sebbene venga fornito con il supporto per controller aggiuntivi mentre è ancorato, la funzione Memories che memorizza i salvataggi e la funzione openFPGA (che promette supporto per nuove console tramite lo sviluppo di base di terze parti), la beta non include tutte le funzionalità previste.

In particolare è assente la funzione Libreria completa che popola i dati di gioco quando inserisci una cartuccia e la funzione screenshot che popolerà anche i tuoi file di salvataggio in Ricordi. Meno ufficialmente, ma forse di maggiore interesse per i possessori di Pocket, non è chiaro se questa pietra miliare di AnalogueOS 1.1 sia stata ciò che sta ostacolando il tanto atteso jailbreak che, seguendo tutti i precedenti prodotti Analogue, promette di replicare la funzionalità integrata aggiungendo il supporto per il sideloading File ROM.

Al momento del rilascio, Pocket supportava solo una manciata di controller 8BitDo, insieme al controller Switch Pro e PlayStation 4 DualShock 4. La nuova beta 1.1 porta con sé il supporto per una serie di nuovi controller 8BitDo, insieme al supporto per il controller DualSense di PlayStation 5. In particolare è assente il supporto per qualsiasi controller Xbox. Abbiamo chiesto ad Analogue se è ancora previsto il supporto per i controller Xbox.

La funzione Ricordi funziona come promesso. Sebbene la versione originale di Pocket avesse il supporto per i salvataggi – D-pad su o giù più il pulsante Analogico salvava o ripristinava uno stato durante il gioco – non era possibile salvarli e spostarsi tra i giochi. Ora, le funzionalità Memorie, accessibili dalla schermata principale, possono memorizzare fino a 128 stati di salvataggio per i giochi Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance e Game Gear. Il materiale per la stampa di Analogue afferma: “Nel prossimo futuro, Memories si evolverà in funzionalità che mostrano ogni stato di salvataggio con uno screenshot che mostra esattamente dove ti trovavi nel gioco quando lo stato di salvataggio è stato catturato insieme alle opzioni di ordinamento laterale per visualizzare gli stati di salvataggio organizzati secondo le tue preferenze. “

Immagine: Analogico tramite Poligono

Immagine: Analogico tramite Poligono

La funzione Libreria fa la sua apparizione qui, ma è solo a metà. Quando inserisci una cartuccia, questo carica sicuramente il titolo del gioco, il sistema, lo sviluppatore, l’editore e altro nella schermata Dettagli gioco. Ma non è possibile esaminare i tuoi giochi, o tutti i giochi disponibili su una console, o creare playlist: tutte le funzionalità originariamente previste per essere incluse. Anche in questo caso, Analogue promette ulteriore sviluppo qui: “Nel prossimo futuro, Library si evolverà in un database di livello di riferimento per giocare, esplorare e condividere. Una catalogazione accademica dell’intera storia dei videogiochi. Sarai in grado di cercare ed esplorare in tutta la sua ampiezza; sistema per sistema, gioco per gioco, regione per regione, sviluppatore per sviluppatore, editore per editore, revisione per revisione.

E infine, il cosiddetto componente openFPGA di Pocket, destinato a consentire agli sviluppatori di terze parti l’accesso per creare core aggiuntivi oltre ai core palmari integrati nella console, viene lanciato con un core che ricrea uno dei primissimi videogiochi mai realizzati: 1962’s Guerra spaziale! per il leggendario computer PDP-1. Il core sarà distribuito direttamente dal suo autore, Spacemen3. Chris Taber di Analogue ha detto a Polygon di aspettarsi più core di terze parti oggi, mentre il noto sviluppatore di core MiSTer Jose Tejada ha intervistato i suoi sostenitori di Patreon per valutare l’appetito per il porting dei suoi core su Pocket. C’è un certo dibattito sui meriti del porting di questi sforzi open source su una piattaforma monetizzata da una società privata, come spiegato qui dal fondatore di RetroRGB Bob.

Uno sviluppatore di FPGA ha appena pubblicato un sondaggio sul proprio account Patreon, chiedendo se pensavamo che avrebbero dovuto trasferire i loro core nella tasca @analogue. Anche se imparo ed evolvo sempre le mie opinioni, dopo quasi 20 anni di esperienza nello sviluppo di hardware, la mia opinione è divisa, ma molto forte… pic.twitter.com/1tn4LRKvAb — Bob di RetroRGB (@RetroRGB) 26 luglio 2022

Mentre aspettiamo e vediamo quali core potrebbero essere lanciati su Pocket oggi, Taber ci dice che Analogue ha “ricevuto alcune migliaia di applicazioni” al suo programma di sviluppo e dovrebbe avere accesso a una “sezione di documentazione di sviluppo adeguata” del suo sito oggi. Quando gli è stato chiesto se prevede che i core MiSTer vengano portati su Pocket, Taber ha detto: “Poiché Pocket è stato progettato appositamente per lo sviluppo FPGA di hardware per videogiochi, sarà in grado di supportare praticamente tutti i core di terze parti, anche quando si confronta il LE [logic element] differenze tra qualcosa come il [MiSTer’s] DE10-Nano.