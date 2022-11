L’accordo del Black Friday di Meta Quest 2 taglia $ 50 dal visore VR, bundle RE4 VR

Il visore per realtà virtuale Meta Quest 2 è in vendita per la stagione dello shopping del Black Friday, con Meta che abbatte $ 50 dal prezzo normale del suo hardware VR e aggiunge una copia di Resident Evil 4 come parte di un pacchetto a tempo limitato. Lo sconto e un secondo gioco confezionato: le cuffie Quest 2 includono anche una copia di Batti Sciabola – aiuta a compensare un aumento di prezzo di $ 100 che Meta ha istituito ad agosto.

La Meta Quest 2 Cattivo ospite 4 il pacchetto è attualmente scontato a $ 349,99 per la versione da 128 GB dell’auricolare e $ 429,99 per la versione da 256 GB. (La versione da 256 GB è attualmente in vendita a $ 70 in meno rispetto al normale prezzo richiesto da Meta.) Entrambe le versioni includono i controller Quest 2 e sono cuffie VR autonome: non è necessario un PC separato.

La Meta Quest 2 Resident Evil 4 il pacchetto è disponibile per l’acquisto direttamente da Meta, così come dai rivenditori Amazon, Best Buy, GameStop, Target e Walmart.

Resident Evil 4 per VR è stato rilasciato nell’ottobre 2021. La conversione VR del classico survival horror-action di Capcom è stata sviluppata da Armature Studio e Oculus Studios ed è stata aggiornata all’inizio di quest’anno per portare RE4La versione di The Mercenaries in modalità VR. Batti Sciabola è, ovviamente, il popolare gioco d’azione ritmico che funge anche da efficace app cardio. Lo sviluppatore Beat Games aggiunge regolarmente nuova musica al gioco, a pagamento, incluse le recenti aggiunte di Lizzo e The Weeknd.