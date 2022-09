L’acclamato gioco di ruolo da tavolo Blades in the Dark ottiene un VTT personalizzato

Avviare un nuovo gioco di ruolo da tavolo con un piccolo gruppo di amici è difficile. C’è un po’ di programmazioni di sei persone per allinearsi un po’, ovviamente, che è sempre un lavoro ingrato. Ma l’apprendimento di un nuovo sistema di gioco richiede studio, e tirare fuori quattro o cinque nuovi personaggi richiede tempo. Lo sviluppatore di giochi One More Multiverse vuole aiutare e sta producendo una serie di strumenti da tavolo per rendere molto più semplice giocare con i tuoi amici online. Il team sostenuto dal capitale di rischio sta affrontando le cose in modo molto diverso dai suoi concorrenti. Che tu sia un potenziale giocatore principiante o un Dungeon Master longanime, dovresti almeno considerare di provare la demo.

Il primo set di strumenti di One More Multiverse è una raccolta di risorse per supportare l’acclamato dalla critica Lame nell’oscurità, un TTRPG perfidamente divertente che si svolge in una versione infestata di una grintosa città europea dell’era della rivoluzione industriale. Quella città, chiamata Doskvol, è un personaggio del gioco tanto quanto chiunque sia seduto al tavolo. Quindi, OMM ha ricreato l’intero Doskvol all’interno del suo set di strumenti.

Praticamente ogni luogo, ogni oggetto, ogni personaggio non giocante nel libro principale di John Harper è incluso nel set di strumenti di One More Multiverse. Il direttore operativo e produttore Tiffany Li ha affermato che ciò significa che circa 125 luoghi, circa 150 personaggi non giocanti e circa 3.000 risorse – armi, mobili, mostri – sono tutti inclusi nel prezzo di acquisto di $ 29,99. Non dovrai più andare a caccia di gettoni per riempire la tua avventura online di nemici, né alle prese con una griglia da 1 pollice per dare un senso alle tue mappe digitali. Tutto ciò di cui hai bisogno per eseguire un gioco Lame nell’oscurità online è incluso in quel prezzo. Basta scegliere una posizione e caricare le risorse di riserva necessarie per darle vita, oppure trascinare e rilasciare le tue in posizione da un utile elenco lungo un lato dello schermo.

Rispetto a un multiverso tentacolare come Forgotten Realms di D&D con oltre 40 anni di storia di pubblicazione, dozzine di campagne e migliaia di personaggi, Doskvol contiene un insieme relativamente piccolo di persone, luoghi e cose necessarie per creare il suo database. Li ha detto che l’elenco limitato era un vantaggio per il team di OMM.

“Invece di dover creare un intero continente”, ha detto Li, “Doskvol è così ben definito. La stragrande maggioranza dei punti di riferimento distrettuali del libro, ad esempio, abbiamo realizzato una traduzione diretta di pixel art in modo che i GM possano entrare immediatamente ed è pronto per partire”.

I tavoli virtuali sono esplosi in popolarità negli ultimi due anni, fornendo sia ai gruppi di lunga data che ai nuovi giocatori modi per distanziarsi socialmente mantenendo la campagna in movimento. Roll20, forse il VTT più grande e di maggior successo fino ad oggi, si è recentemente vantato di aver raddoppiato la sua base di utenti negli ultimi due anni da 5 a 10 milioni di utenti. Questo tipo di crescita ha contribuito a incoraggiare l’editore di D&D Wizards of the Coast a investire nel proprio VTT, parte dell’offerta One D&D che si fonde anche con gli strumenti di Dungeons & Dragons Beyond di recente acquisizione. Ma Li ha affermato che il set di strumenti della sua azienda è molto più completo, consentendo un processo di onboarding ancora più fluido sia per i nuovi giocatori che per i game master.

Vi presentiamo i nostri prossimi fogli BLADES IN THE DARK! CARICATO con funzionalità personalizzate. Innanzitutto, la scheda Bio✨ Blades Portrait Generator (questa è la grafica del personaggio a sinistra)‍❤️‍ ‍ Quegli amici/rivali/fornitori sono *piazzabili* personaggi NPC con le loro voci wiki completamente collegate in rete pic.twitter.com/nVlV7t8luh — One More Multiverse (@OMMultiverse) 19 settembre 2022

“Insegnare giochi di ruolo, penso, richiede molto tempo in anticipo”, ha detto Li. “Se stai pensando di affrontare un nuovo gioco, è abbastanza difficile per l’intero gruppo imparare giocando come faresti con un videogioco. Qualcuno, quasi sempre il GM, deve investire molti sforzi in anticipo e poi spiegare le cose ai giocatori. Pensiamo che questo aiuti a spiegare perché il mercato è così dominato da un unico sistema perché c’è solo molto più attrito [with] provare qualcosa di nuovo rispetto a un videogioco tradizionale. E quindi un grande obiettivo per noi è ridurlo”.

Il set di strumenti include anche procedure dettagliate per la costruzione di un personaggio, una scheda del personaggio digitale completamente integrata e altri campanelli e fischietti. Tutto è reso in un’affascinante pixel art, che One More Multiverse ha utilizzato di recente con grande efficacia nella sua partnership con Possum Creek per l’imminente rilascio di Bed & Breakfast di Yazeba. Ma Li ha detto che l’obiettivo con il Lame il set di strumenti doveva dimostrare che lo stile artistico dell’azienda poteva funzionare con un gioco più cupo.

“Anche se Multiverse ha una sorta di estetica pixel art dall’alto verso il basso, ciò non significa che lo sia Stardew Valley”, ha detto Li. “Non siamo solo carini. Possiamo davvero ottenere, penso, un’atmosfera significativamente diversa con Lame.”

One More Multiverse è attualmente in versione beta. Preordini per il suo Lame nell’oscurità il gioco è ora disponibile, con una versione completa prevista per il 13 ottobre.