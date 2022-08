L’accessibilità di The Last of Us Part 1 aggiunge il feedback tattile DualSense per i sottotitoli

La riedizione rimasterizzata e migliorata di Naughty Dog di L’ultimo di noi per PlayStation 5 porterà nuovi elementi visivi, nuove funzionalità di gioco e, come dettagliato nel PlayStation Blog Friday, una serie di opzioni di accessibilità sia nuove che di ritorno da L’ultimo di noi parte 2. Una di queste nuove funzionalità sfrutta le funzionalità del controller DualSense di PS5 in un modo nuovo e intrigante.

L’ultimo di noi parte 1 Il direttore del gioco Matthew Gallant ha affermato che Naughty Dog migliorerà i sottotitoli per i dialoghi in-game utilizzando le funzioni di vibrazione del controller. Novità L’ultimo di noi parte 1 è “una funzionalità che riproduce dialoghi tramite il controller DualSense di PS5 come feedback tattile. In questo modo un giocatore sordo può sentire il modo in cui viene pronunciata una battuta, può sentire l’enfasi, insieme ai sottotitoli per dare un’idea di come viene pronunciata quella battuta”, ha detto Gallant.

“Ci aspettiamo che questa sia un’esperienza accessibile per i giocatori ciechi, per i giocatori sordi, per i giocatori con esigenze di accessibilità motoria”, ha detto Gallant. “La più grande novità che abbiamo sono le descrizioni audio per i filmati. Abbiamo collaborato con Descriptive Video Works, un servizio professionale il cui background è TV, film e trailer di videogiochi, e lo abbiamo integrato nei filmati e in tutte le nostre lingue localizzate”.

Puoi vedere e ascoltare un’anteprima di queste funzioni di accessibilità in L’ultimo di noi parte 1 nel video qui sopra. Sul PlayStation Blog, Naughty Dog ha delineato il lunghissimo elenco di funzionalità di accessibilità in arrivo nel suo gioco per PS5, che include impostazioni predefinite mirate a visione, udito e accessibilità motoria, oltre a opzioni di controllo granulare, ausili visivi e ingrandimento, anti-cinetosi considerazioni, impostazioni della difficoltà del gioco e opzioni dell’interfaccia.

L’ultimo di noi parte 1 uscirà su PS5 il 2 settembre.