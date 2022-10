La vetrina di Genshin Impact versione 3.2 rivela la data di uscita e i nuovi personaggi Nahida e Layla

Se hai voglia di nuovi contenuti in Genshin Impact dall’aggiornamento 3.1 del gioco, conta le tue benedizioni Fecund, perché 3.2 è proprio dietro l’angolo. MiHoYo ha rivelato oggi una serie di nuove informazioni in uno speciale live streaming di aggiornamento, che vanno dalla data di rilascio specifica, ai personaggi nuovi di zecca e di ritorno da tirare per gli stendardi, fino a una conclusione drammatica della serie di missioni di Sumeru Archon.

La domanda più grande nella mente della maggior parte dei giocatori sarà senza dubbio semplice: quando cadrà questo aggiornamento? Fortunatamente, ora c’è una risposta confermata a questo mistero. Genshin Impact versione 3.2 arriverà il 2 novembre, dando ai viaggiatori accaniti poco più di una settimana per strizzare tutto ciò che possono dalla 3.1 prima che il nuovo contenuto venga aggiunto. L’aggiornamento conterrà una quantità significativa di nuovi contenuti, non ultimi due personaggi giocabili nuovi di zecca che i giocatori possono sbloccare attraverso le meccaniche gacha del gioco.

Il primo nuovo personaggio è Nahida, che i giocatori aggiornati riconosceranno come la nave di Lesser Lord Kusanali, l’attuale Dendro Archon. I suoi poteri elementali forniranno alcune preziose opzioni di controllo della folla e alcuni potenziamenti di supporto per il tuo gruppo. Il secondo nuovo personaggio è Layla, una spadaccina Cryo. Anche alcuni personaggi precedentemente disponibili torneranno ai banner in questo aggiornamento, inclusi Yoimiya e Childe.

Ci saranno anche molte missioni ed eventi aggiuntivi, non ultimo dei quali sarà l’atto finale della serie di missioni Dendro Archon di Sumeru. Degni di nota sono anche eventi come Fabulous Fungi Frenzy, in cui i giocatori dovranno catturare e addestrare creature fungine per ottenere premi, Hypostatic Symphony, che metterà i viaggiatori contro i potenti boss del cubo elementale, e Outside the Canvas, Inside the Lens, un altro missione secondaria rilassata che richiederà ai giocatori di scattare foto di varie località.