La versione PS4 di Phantasy Star Online 2 arriverà in America e in Europa ad agosto

I clienti PlayStation in Occidente stanno finalmente ottenendo la loro versione di Fantasy Star in linea 2, più di un decennio dopo il rilascio originale del gioco su PC Windows in Giappone e più di sei anni dopo il lancio del gioco di ruolo online su PlayStation 4 all’estero. Sega ha annunciato venerdì che l’attuale versione del gioco, Fantasy Star in linea 2 Nuova Genesiarriverà su PS4 il 31 agosto.

Stella della fantasia Online 2 Nuova Genesi è già disponibile in Nord America ed Europa su piattaforme Xbox e PC Windows, in parte a causa di una spinta del capo Xbox Phil Spencer, che ha portato il gioco di Sega allo spettacolo teatrale E3 2019 di Xbox. La versione PlayStation 4 di PSO2 Nuova Genesi sarà compatibile multipiattaforma con le versioni PC Windows e Xbox One.

Come altre versioni esistenti del gioco, la versione PS4 sarà gratuita.

L’originale PSO2 è stato giocabile su una varietà di piattaforme, inclusi PC, PlayStation Vita e Nintendo Switch, che è giocabile tramite il cloud. Phantasy Star Online 2 Nuova Genesi è ambientato 1.000 anni dopo gli eventi dell’originale PSO2e si basa sull’azione, il combattimento e la personalizzazione del personaggio di quel gioco.

La serie Phantasy Star Online è stata lanciata su Sega Dreamcast nel 2000. Ispirata da Blizzard Entertainment’s Diablo e i classici giochi di ruolo a 8 e 16 bit di Sega, l’originale Fantasy Star in linea ha portato i giocatori online sul pianeta Ragol, dove si sarebbero incontrati con altri avventurieri per esplorare sotterranei, completare missioni, guadagnare bottino e salire di livello, utilizzando una varietà di classi e razze. Phantasy Star Online 2 Nuova Genesi è ambientato nel mondo aperto di Halpha, mettendo i giocatori (ARKS) contro una nuova minaccia nemica chiamata DOLLS.

Fantasy Star in linea 2Il viaggio in Occidente è stato arduo. Sega aveva originariamente pianificato di portarlo negli Stati Uniti all’inizio del 2013 e ha persino portato una versione per PC giocabile su PAX nel 2012, ma è stato ritardato a tempo indeterminato. Non è stato fino al 2019 che è stato confermato un piano fermo per rilasciarlo al di fuori del Giappone.