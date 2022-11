La versione 2.0 di Call of Duty: Warzone non arresterà il gioco originale

Call of Duty: WarzoneIl sequel è quasi arrivato, ma le domande su cosa accadrà al gioco originale permangono ancora per molti giocatori. Per fortuna, Activision ha risposto oggi come parte di un più ampio post sul blog Call of Duty: Warzone 2.0. L’arrivo del sequel non significherà la chiusura del gioco originale. Invece, Call of Duty: Warzone diventerà Call of Duty: Warzone Caldera e continuano ad essere giocabili, dopo un breve intervallo di servizio.

Secondo Activision, il piano di lancio per Zona di guerra 2.0 include anche un piano di rilancio per il gioco originale. Zona di guerra andrà offline intorno alle 11:00 EST del 16 novembre come quinto gioco Call of Duty: Avanguardia la stagione finisce. Poco dopo, alle 13:00 EST, Zona di guerra 2.0 arriverà online e sarà disponibile per tutti i giocatori a cui partecipare gratuitamente.

Zona di guerra 2.0 diventerà quindi l’obiettivo dello sviluppatore Raven Software, poiché il team cerca di garantire un lancio regolare e si assicura che “l’ecosistema free-to-play del gioco funzioni in modo efficace”. Dopo una breve pausa per la festa del Ringraziamento, l’originale Zona di guerra sarà riportato online con il suo nuovo titolo. Il suo lancio è previsto per il 28 novembre.

L’idea di Zona di guerra scomparire per sempre è stata una preoccupazione per molti giocatori, soprattutto considerando che gli oggetti cosmetici del gioco originale non verranno trasferiti al sequel, anche se veterano Zona di guerra i giocatori riceveranno una ricompensa speciale Zona di guerra 2.0. Ma tutti i loro cosmetici rimarranno disponibili Caldera di Warzone, che continuerà ad avere progressi legati a tutti i precedenti giochi Call of Duty relativi a Warzone. Progressi per Zona di guerra 2.0 sarà solo legato a Guerra moderna 2almeno per ora.

Zona di guerra i fan potrebbero essere stati particolarmente preoccupati a causa della gestione di Blizzard Overwatch 2. Sebbene quel gioco fosse solo una sorta di sequel, sostituì completamente la versione originale, prendendo Sorvegliare completamente offline. La buona notizia per Sorvegliare giocatori: Almeno i loro cosmetici sono stati trasferiti nel nuovo gioco, quindi non sono andati per sempre. Ma sembra che Activision non stia seguendo una strada simile in nessuna delle due direzioni Zona di guerra 2.0.