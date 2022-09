La verità sul matrimonio di Melania e Donald Trump

Qual è la vera storia dietro il matrimonio di Melania e Donald Trump? Per la coppia è arrivato prima l’amore, poi il matrimonio e infine una presidenza inaspettata. Tuttavia, essere la coppia più seguita della nazione non è stato facile per i Trump; il loro matrimonio è stato attaccato a causa della loro differenza di età di 24 anni e del curriculum di Donald di divorzi e presunti scandali sessuali.

Donald e Melania si sono incontrati in una discoteca di New York, dove il ricco uomo d’affari ha incontrato la modella slovena. Nonostante Paperino sia famoso per la sua personalità estroversa e Melania sia nota per la sua timidezza, la coppia ha avuto fin dall’inizio un’evidente affinità. Cinque anni dopo il loro primo incontro fatale, la coppia ha detto: “Lo voglio” e un anno dopo è nato il figlio più giovane di Donald Trump, Barron Trump.

Melania e Donald Trump si sono incontrati in una discoteca di New York

Dopo essere stato presentato da un uomo d’affari italiano, Donald ha visto per la prima volta Melania Trump – che ha subito uno spettacolare restyling – nel 1998 al Kit Kat Club di New York. “C’è stata subito un’enorme connessione ed eccitazione”, ha dichiarato Melania al Larry King Live. Tuttavia, l’amica di Melania, Edit Molnar, ha detto al New York Post che Donald era lì con un’altra signora, quindi Melania non ha intrattenuto i suoi approcci.

Ma The Donald è stato completamente affascinato. “L’avevo vista prima, sulle passerelle e tutto il resto, ma la sua bellezza mi ha completamente sbalordito”, ha detto a Tatler. Nonostante il consiglio dei suoi amici playboy di non perdere tempo perché avevano già tentato di fare l’amore con Melania, lui ha perseverato e ha chiesto il suo numero di telefono. “Ma non gliel’ho dato perché sapevo chi era e penso… aveva tutte queste femmine, quindi voglio vedere che tipo di numero mi darebbe”, ha spiegato Melania.

Nonostante le sue riserve, Donald le ha dato il suo numero di telefono personale piuttosto che il numero della sua azienda. Gli telefonò pochi giorni dopo, e il resto, come si suol dire, è storia.

Il matrimonio di Donald e Melania Trump è stato un affare sontuoso e costellato di stelle

Melania e Donald Trump si sono sposati in a Sala da ballo da 42 milioni di dollari nella loro tenuta di Mar-a-Lago, che Donald aveva costruito da zero. La tenuta presenta modanature in oro 24 carati, lampadari di cristallo su misura e 11.000 piedi quadrati di pavimenti in marmo. Bill e Hillary Clinton, Billy Joel (che ha cantato), Anna Wintour, Heidi Klum, Derek Jeter e Shaquille O’Neal erano tra gli ospiti.

Melania, 34 anni, indossava un abito Christian Dior con un treno di 13 piedi che presumibilmente costava $ 200.000. Infatti, è apparsa sulla copertina di Vogue in quello che è stato soprannominato “l’outfit dell’anno”. Il diamante di fidanzamento di Melania è costato $ 75.000 da Graff Jewelers.

Donald all’epoca aveva 58 anni ed era del tutto sicuro nel suo terzo matrimonio. “Se non avessi una ragazza fantastica, sarei molto più spaventato”, ha detto a People. quando Larry King ha chiesto a Melania se fosse nervosa su Larry King Live, ha risposto che si sentiva sicura da quando stavano insieme da cinque anni. “Sappiamo che tipo di connessione abbiamo e non credo che dovrei aver paura di nulla”, afferma l’autore. Ha ammesso.

Dire che Donald e Melania Trump si rispettano a vicenda è un eufemismo. In realtà, l’autore Michael Wolff ha rivelato nel suo libro Fire and Fury: Inside the Trump White House che Melania e Donald Trump non condividono un letto. Ha inoltre affermato che Donald ha la tendenza a chiudere la moglie fuori casa di notte in modo che possa mangiare cheeseburger mentre guarda la televisione.

Le ex governanti del matrimonio hanno verificato la separazione con la scrittrice Mary Jordan per il suo libro, The Art of Her Deal: Melania Trump’s Untold Story. Le donne hanno lavorato al campo da golf di Donald Trump nel New Jersey e hanno confermato che l’appartamento del presidente era al secondo piano, con Melania e Barron Trump che dormivano in stanze diverse sullo stesso piano (via Meaww). “Non li ho mai visti seduti a un tavolo, mangiare insieme, conversare come una famiglia normale”, ha detto un ex dipendente a Jordan. “Trascorrono del tempo insieme, ma non interagiscono”.

Questi accordi, tuttavia, non implicano sempre che siano alienati. Jordan ha detto a Inside Edition: “A detta di tutti, hanno una connessione, hanno un legame”.

Melania e Donald Trump hanno un figlio insieme

In un’apparizione di Larry King Live dopo il suo matrimonio con Melania Trump, Donald Trump ha dichiarato che intendeva avere figli con la sua nuova moglie. “Non cambierò i pannolini… sarà una madre straordinaria. Sarò un bravo padre, ma sarò impegnato con i miei affari”. Nel 2006, la coppia ha avuto il loro unico figlio, Barron Trump. Donald ha modificato le sue opinioni sulla paternità quando è nato suo figlio, dicendo Persone: “Mi piace dar da mangiare al bambino. Non perché devo, ma solo perché mi diverto”.

Barron Trump è cresciuto nell’attico della Trump Tower a New York City, dove non aveva solo un asilo nido, ma anche una cucina, un soggiorno e l’alloggio della tata.

Donald e Melania si assicurano che il loro bambino sia protetto dal controllo dei media. Barron si è fatto scortare da un corteo di automobili a scuola a Manhattan dopo che Donald aveva prestato giuramento (tramite TMZ). Melania è rimasta a New York con Barron per sei mesi per aiutarlo a finire l’anno scolastico, e sono andati alla Casa Bianca per l’estate.

Si ipotizza che Melania Trump divorzierà da Donald Trump una volta che lascerà l’incarico

Melania Trump ha commentato a Larry King Live: “Per sposare un uomo come Donald, devi sapere chi sei ed essere estremamente forte e istruito”. Solo il tempo dirà se Melania sarà in grado di usare la sua forza d’animo per lasciare il matrimonio se lo desidera. Omarosa Manigault Newman, ex consigliere della Casa Bianca del presidente Trump, ha dichiarato nel suo libro Unhinged: An Insider’s Account of the Trump White House che la fine della coppia potrebbe essere vicina. “Secondo me, Melania sta contando i minuti prima che lui lasci l’incarico e può divorziare da lui”, ha scritto.

Melania Trump è la terza moglie di Donald Trump

Quando si tratta di matrimonio, Donald Trump crede che la terza volta sia il fascino; il signore è stato sposato due volte prima di sposare Melania Trump. Donald Trump ha tre figli con la sua prima moglie, Ivana Trump, che ha sposato dal 1977 al 1992: Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump, che ha subito una spettacolare metamorfosi. I bambini Trump vivono una vita opulenta e tutti lavorano per il padre.

Donald ha avuto una relazione pubblica con l’attrice Marla Maples mentre era ancora sposato con Ivana. La loro relazione ha fatto notizia quando il New York Post ha pubblicato una copertina che includeva il presunto commento di Maples sull’abilità di Donald a letto (tramite il Daily Beast). Donald alla fine sposò Maples nel 1993 e due mesi dopo accolsero il suo quarto figlio, Tiffany Trump. Avevano divorziato nel 1997.

Melania ha anche affermato che il presidente non segue le norme sociali. “Non è politicamente corretto e dice la verità”, ha detto. Melania ha sottolineato questo punto nel suo discorso alla Convenzione Nazionale Repubblicana. “Come hai scoperto negli ultimi cinque anni, non è un tipico politico”, ha detto.

